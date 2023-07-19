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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 303 مليون جنيه..إطلاق إشارة التشغيل التجريبى لمشروع صرف صحى قرى أبوتشت بقنا 

تشغيل تجريبى لمشروع
تشغيل تجريبى لمشروع صرف صحى قرى أبوتشت

أطلق اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إشارة التشغيل التجريبي لمشروع الصرف الصحي بقري أبوتشت'' بخانس، الشقيفى، الحسينات''بتكلفة إجمالية تصل إلى 303 مليون جنيه، ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

 

رافقه خلالها الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، والمهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بمحافظة قنا، والنائب عبد الفتاح الشحات، عضو مجلس النواب، وسيد تمساح، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، وأعضاء وحدة تنسيق برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بقنا ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
 

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وقال محافظ قنا ، إن المشروع ضم كلا من: محطة رفع صرف صحي قرية بخانس والتي سوف تعمل بطاقة 220 لتر / ثانية وتضم شبكات انحدار صرف صحي بطول 6500 متر ، وخط طرد صرف بطول 7307 متر ويستفيد من المشروع 16 ألف نسمة من أبناء القرية.

 

و تابع محافظ قنا ، ومحطة صرف صحي الحسينات والتي تعمل بطاقة 580 لتر / ثانية وتضم شبكات انحدار صرف صحي بطول 13350 متر ، وخط طرد صرف بطول 3100 متر ويستفيد من المشروع 15 ألف نسمة من أهالى القرية.

 

و استطرد الداودى، و محطة صرف صحي الشقيفي والتي تعمل بطاقة 160 لتر / ثانية وتضم شبكات انحدار صرف صحي بطول 10142 متر ، وخط طرد صرف بطول 3805 متر ويستفيد من المشروع 10 آلاف نسمة من أهالى القرية. 

 

وأضاف  محافظ قنا ، بأن مشروعات برنامج تنمية صعيد مصر ساهمت في تحقيق نقلة نوعية علي مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية الكبرى، خاصة في مجال مياه الشرب والصرف الصحى.

 

تشغيل تجريبى لمشروع صرف قرى أبوتشت

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قنا إشارة التشغيل التجريبي برنامج التنمية المحلية الصرف الصحى قري أبوتشت صرف صحي الحسينات تنمية صعيد مصر

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