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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

على خطى طب أسيوط..نتيجة كارثية لطلاب الفرقة الأولى بطب قنا

جامعة جنوب الوادى
جامعة جنوب الوادى

تسببت نتيجة الفرقة الأولى بكلية طب قنا ، فى صدمة بين أبناء قنا ، و رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما كشفت النتائج الرسمية عن رسوب 78٪ بين الطلاب والطالبات، فضلاً عن رسوب 80%، بين طلاب الفرقة الأولى بكلية طب الأسنان بجامعة جنوب الوادى.

 

الصدمة جاءت بعد نتائج كلية الطب بجامعة أسيوط، والتى سبقت جنوب الوادى، بنتائج كارثية أيضاً لطلاب الفرقة الأولى بالكلية، وهو ما يشير إلى أن الظاهرة عامة وليست خاصة بمحافظة قنا فحسب، ما يستدعى أن يكون هناك دراسة حقيقية للموقف.

 

 

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كارثية الأزمة التعليمية، والتى تتعلق بحياة مرضى فى المستقبل، دفعت أعضاء بمجلس النواب، لطرح الموضوع للمناقشة فى مجلس النواب، لفهم وتفسير النتائج غير المنطقية، لطلاب وطالبات يفترض أنهم من صفوة الطلاب، و أن درجاتهم فى الثانوية العامة تؤهلهم لدخول أرقى الكليات. 


النتائج الكارثية لطلاب طب جنوب الوادى، كشف عنها اتحاد طلاب كلية طب قنا ، عبر موقع التواصل الاجتماعى"فيس بوك"، حيث نشر نسبة نجاح ورسوب طلاب الفرقة الأولى بكلية الطب والتى جاءت نسبة الرسوب فيها ٧٨٪ مقابل ٣٢٪ نسبة النجاح للعام الحالى، وهى نسبة متدنية مقارنة بالعام الماضى.


كما تبين أن نسبة النجاح بين طلاب الفرقة الأولى بكلية طب الأسنان بقنا بلغت 20.8 %، بما يعنى أن نسبة الرسوب بين الطلاب والطالبات تبلغ 80 %، وهو ما تسبب فى حالة استياء كبيرة بين جميع المهتمين بالعملية التعليمية.

 

و أفاد مصدر مسؤول بجامعة جنوب الوادي، بأن نسبة نجاح الفرقة الأولى بكلية الطب بلغت 33%، و أن تلك النتيجة جاءت طبقا لتصحيح أوراق امتحانات الطلاب بالكلية، و أنها تعبير عن مستوى الطلاب.

 

و أضاف المصدر المسئول بجامعة جنوب الوادى، بأن عدد الطلاب المقيدين بالفرقة الأولى لكلية طب قنا للعام الجارى يبلغ 512 طالبا وطالبة، نجح منهم 146 طالبا وطالبة، فيما بلغ عدد طلاب الفرقة الأولى بكلية طب الأسنان بقنا 238 طالبا وطالبة نجح منهم 52 طالبا وطالبة.

 

فيما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر بنوع من السخرية والنقد، ما بين رواد يرون أن الغش فى امتحانات الثانوية العامة وراء المستوى المتدنى، الذى جاء كنتيجة طبيعية لما يحدث من غش جماعى، فى لجان معلومة بالاسم للجميع.

 

فيما انتقد بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعى، طبيعة المواد الصعبة التى يدرسها الطلاب فى كلية الطب، و أن الطالب المتوسط أو الفاشل لن بغامر بدخول كلية طب، وهو يعلم مستواه العلمى.

 

كما ربط بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بين نتيجة طب قنا ، ونتائج كليات الطب بالجامعات الأخرى، آخرهم جامعة أسيوط، مطالبين بتدخل عاجل من قبل الدولة لإيجاد حل لما يحدث، وإنقاذ العملية التعليمية و أرواح المواطنين الذين سيكونون أمانة تحت أيدى أطباء المستقبل.

 

يذكر أن كلية الطب بجامعة أسيوط، شهدت واقعة مماثلة مطلع الأسبوع الجارى، حيث كشفت نتائج الامتحانات، عن رسوم ٦٠٪ من طلاب الفرقة الأولى،من جملة ١٢٠٧ طالبة وطالبة مقيدين بالفرقة الأولى.


 

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