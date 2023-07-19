رسوب 80% من الطلاب..أزمة بجامعة جنوب الوادى بعد ظهور نتيجة أولي طب قنا

نشر اتحاد طلاب كلية طب قنا بجامعة جنوب الوادى، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى"فيس بوك"، نتيجة طلاب الفرقة الأولى بكلية الطب والتى جاءت نسبة الرسوب بها ٧٨٪ مقابل ٣٢٪ نسبة النجاح للعام الحالى.

كما تبين أن نسبة النجاح بين طلاب الفرقة الأولى بكلية طب الأسنان بقنا بلغت 20.8 %، بما يعنى أن نسبة الرسوب بين الطلاب والطالبات تقابل الـ 80 %.

و أفاد مصدر مسؤول بجامعة جنوب الوادي، بأن نسبة نجاح الفرقة الأولى بكلية الطب بلغت 33%، و أن تلك النتيجة جاءت طبقا لتصحيح أوراق امتحانات الطلاب بالكلية، و أنها تعبير عن مستوى الطلاب.

و أضاف المصدر، بأن عدد الطلاب المقيدين بالفرقة الأولى لكلية طب قنا للعام الجارى يبلغ 512 طالبا وطالبة، نجح منهم 146 طالبا وطالبة، فيما بلغ عدد طلاب الفرقة الأولى بكلية طب الأسنان بقنا 238 طالبا وطالبة نجح منهم 52 طالبا وطالبة.

فيما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر بنوع من السخرية والنقد، ما بين رواد يرون أن الغش فى امتحانات الثانوية العامة وراء هذا المستوى المتدنى، والذى جاء كنتيجة طبيعية لما يحدث من غش جماعى، فى لجان معلومة بالاسم للجميع.

فيما انتقد بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعى، طبيعة المواد الصعبة التى يدرسها الطلاب فى كلية الطب، و أن الطالب المتوسط أو الفاشل لن بغامر بدخول كلية طب، وهو يعلم مستواه العلمى.

كما ربط بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بين نتيجة طب قنا ، ونتائج كليات الطب بالجامعات الأخرى، آخرهم جامعة أسيوط، مطالبين بتدخل عاجل من قبل الدولة لإيجاد حل لما يحدث، وإنقاذ العملية التعليمية و أرواح المواطنين الذين سيكونون أمانة تحت أيدى أطباء المستقبل.



