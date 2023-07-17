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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بمساحة 3000متر.. وزير الصحة ومحافظ قنا يتفقدان مشروع الامتداد الجديد لمركز الأورام

مركز أورام قنا
مركز أورام قنا

أجرى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، جولة تفقدية بمشروع الامتداد الجديد لمركز أورام قنا.

رافقهما الدكتور أنور اسماعيل، مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، والدكتور عمرو رشيد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، والدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا ، والدكتور أحمد سعفان، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة، والنائب محمد أحمد الجبلاوى، والنائب مصطفى محمود مصطفى، والنائبة رحاب الغول، أعضاء مجلس النواب، والنائب أحمد عبدالماجد الأحمر، والنائب محمد كمال موسي، والنائب أسامه الهواري، أعضاء مجلس الشيوخ.

 

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 تفقد وزير الصحة ومحافظ قنا ، أقسام مركز الأورام الجديد، المقام على مساحة إجمالية 3000 متر مربع، بتكلفة مالية للأعمال الإنشائية حوالي 86 مليون جنيه، و يضم "أجهزة العلاج الإشعاعى- جهاز الرنين المغناطيسى- جهاز الأشعة المقطعية البوزيترونى- مكاتب إدارية - قاعة اجتماعات - مخازن".

وأوضح عبدالغفار، أن وزارة الصحة والسكان وفرت الاعتمادات المالية الخاصة بتجهيزات مشروع الامتداد الجديد بمركز أورام قنا ، والتي تشمل الأجهزة والأثاث والمستلزمات الطبية المختلفة.

وأشاد وزير الصحة، بمستوى التشطيبات والتجهيزات بمشروع الامتداد ، مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار حرص الدولة على تفعيل منظومة علاج الأورام، والتوسع فيها وتوفيرها في جميع محافظات الجمهورية، سعياً لتقديم خدمة طبية متميزة للمواطن.

وأضاف محافظ قنا ، أن مركز الأورام الحالى يقدم خدمات طبية متميزة للمرضي المسجلين به وكذلك المترددين، وهو ما ساهم في زيادة إقبال المرضى لما لمسوه من جودة الخدمه المقدمة وتحقيق الرعاية الكامله لهم.

وأشار الداودى، إلى أن مشروع الامتداد الجديد لمركز الاورام سوف يمثل إضافة لمنظومة علاج الاورام بقنا ، من خلال توفير المزيد من الأجهزة التي لم تكن موجودة سابقا، ما يساهم توفير كافة احتياجات مرضى الأورام بقنا وتخفيف أعباء الانتقال إلى محافظات أخرى للعلاج.

 

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