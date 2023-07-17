وزير الصحة ومحافظ قنا يتابعان فعاليات مبادرة 100 يوم صحة بقرية بركة

استهل الدكتور خالد عبدالغفار ، وزير الصحة والسكان ، يرافقه اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، زيارته لمحافظة قنا بمتابعة فعاليات المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة بقرية بركة التابعة لمركز نجع حمادي ، وذلك في إطار سلسلة جولاتة الميدانية لمتابعة سير العمل بالمنظومة الصحية.

رافقهما خلال الجولة، الدكتور أنور اسماعيل، مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور عمرو رشيد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، و الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، والدكتور أحمد سعفان، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة، و النائب أحمد عبدالماجد الأحمر ، والنائب محمد كمال موسي ، والنائب أسامه الهوارى، أعضاء مجلس الشيوخ .



تفقد وزير الصحة و محافظ قنا العيادات المتنقلة لتنظيم الأسرة، والأطفال، والباطنة، وفحص كبار السن، والتوعية والتثقيف الصحي، واطمأنا على وجود الفرق الطبية، وتوافر جميع الأدوات والمستلزمات الطبية، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الطبية للمواطنين المترددين على مقر المبادرة بالجودة اللازمة.



وتابعا وزير الصحة ومحافظ قنا ، معدلات التردد على العيادات المختلفة ، واستمعا إلي آراء المواطنين حول الخدمات المقدمة لهم ، وأشاد وزير الصحة بمؤشرات الآداء لمبادرة 100 يوم صحة بمحافظة قنا.



وأشار وزير الصحة، إلى أنه ضمن فعاليات مبادرة 100 يوم صحة ، تم فحص 44 ألف و583 سيدة ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة في الزيارات الأولى والعارضة والمتكررة، بينما تم تحويل 53 سيدة منهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم له ، كما تم فحص 2641 طفل ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، وفحص 168 طفل ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لدى الأطفال حديثي الولادة.

وتابع وزير الصحة، بالإضافة إلي فحص 812 مواطناً ضمن مبادرة القضاء على فيروس سي، وتحويل 6 مواطنين للمستشفى لتلقي العلاج، وفحص 20 ألف و249 مواطن ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، وتحويل 228 مواطن من المفحوصين للمستشفيات لتلقي العلاج، وكذلك تقديم الخدمات لـ 993 منتفع ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، فضلاً عن تقديم 4 آلاف و86 خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، بينما تم فحص 1932 مواطن ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للرعاية الصحية لكبار السن، لافتاً إلي أن عدد المنتفعات من خدمات عيادات تنظيم الأسرة، بلغ 45 ألفا، و914 منتفعه، وبلغت الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات، 30 ألفا، 614 زيارات.

وأكد محافظ قنا ، أن مبادرة 100 يوم صحة تعد امتداد لسلسلة المبادرات الصحية التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ عام 2018 ، حيث أُطلقت أولي المبادرات الرئاسية الصحية تحت شعار " 100 مليون صحة " للقضاء علي فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، ثم توالت بعد ذلك مبادرات الصحة العامة التي تهدف إلى رفع الوعي الصحي لدى المواطنين بأهمية اتباع أنماط الحياة الصحية ، وأهمية الكشف المبكر ، وكذلك المتابعة في حالة اكتشاف الإصابة بأحد الأمراض لتجنب المضاعفات ، والحد من أسباب انتشار العدوى للأمراض المعدية، إضافة إلى العديد من الخدمات التي تهدف إلى الحد من انتشار الأمراض الوراثية للأطفال حديثي الولادة ، وذلك بهدف بناء الإنسان المصري وخلق جيل سليم بدنيا وصحيا.