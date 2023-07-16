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رئيس التحرير
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تعليم

أول أغسطس

تعرف على المواعيد.. فتح باب التقديم للدراسات العليا بجامعة جنوب الوادي

رئيس جامعة جنوب الوادى
رئيس جامعة جنوب الوادى

اعتمد مجلس جامعة جنوب الوادي برئاسة الدكتور يوسف غرباوى، رئيس الجامعة، مواعيد التقديم للدراسات العليا بكليات الجامعة، والتى تبدأ أول أغسطس القادم.

 

وقال رئيس جامعة جنوب الوادى، إن القيد الأول يبدأ بكلية الزراعة من 1 اغسطس حتى 15 أغسطس، ويبدأ القيد الثاني من 1 ديسمبر إلى 31 ديسمبر ، ويبدأ التقديم لفصل الخريف بكلية التربية الرياضية "دبلوم – ماجستير – دكتوراه" من 1 أغسطس إلى 31 اغسطس، و فصل الربيع دكتوراه من 1يناير 2024 إلى 15 يناير 2024.

 

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وتابع غرباوى، و يبدأ التقديم لكلية التجارة فصل الخريف من 5 أغسطس إلى 31 اغسطس و فصل الربيع من 10 فبراير إلى 29 فبراير 2024.


وأضاف الدكتور أحمد عكاوي، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا و البحوث، بأن التقديم للدراسات العليا بكلية الآداب يبدأ من 15 أغسطس إلى 20 سبتمبر، وبكلية التربية من 1 سبتمبر إلى 30 سبتمبر و بكلية الطب البيطري يبدأ القيد الأول من 1 سبتمبر إلى 30 سبتمبر "دبلوم – ماجستير – دكتوراه" و القيد الثاني من 1 مارس 2024 الى 30 مارس 2024" ماجستير – دكتوراه" وبكلية العلوم من 2 سبتمبر الى 21 سبتمبر و بكلية الهندسة" ماجستير – دكتوراه" من 15 سبتمبر إلى 14 اكتوبر و بكلية الطب إبريل و أكتوبر من كل عام.

 

وتابع عكاوى، ويبدأ تقديم فصل الخريف بكلية التربية النوعية من 15 اغسطس إلى 14 سبتمبر و فصل الربيع من 15 ديسمبر 2023 إلى 14 يناير 2024 و بكلية الحقوق الفترة الأولى من 2 سبتمبر الى 21 سبتمبر و الفترة الثانية من 25 نوفمبر الى 7 ديسمبر وكلية الآثار من 1 سبتمبر إلى 15 أكتوبر و كلية التمريض من 1 اغسطس إلى الأسبوع الأول من سبتمبر.


وأضاف على موسي، مدير عام الإدارة العامة للدارسات العليا والبحوث، بأن التقدم يتم عبر الموقع الإلكتروني لجامعة جنوب الوادي والأوراق المطلوبة تتضمن" شهادة التخرج ليسانس أو بكالوريوس، وبيان بتقديرات المقررات خلال سنوات الدراسة، تطلب في حالة القيد للماجستير، وشهادة ميلاد وصورة فوتوغرافية حديثة وموافقة جهة العمل" أو إقرار بأنه لا يعمل بالحكومة أو القطاع العام" و‏ تحديد الموقف من التجنيد.

جامعه جامعة جنوب الوادي مواعيد التقديم للدراسات العليا فتح باب التقديم أول أغسطس قنا

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