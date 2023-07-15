لأول مرة بالصعيد .. مستشفى قنا العام ينجح في جراحة نادرة بالمخ

نجح فريق طبي بمستشفى قنا العام، في إجراء أول حالة ناسور شرياني وريدى بالمخ بصعيد مصر، بواسطة القسطرة المخية وغلقه بمادة متخثرة "أونيكس".

وقال الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، إن العملية الجراحية تمت بإشراف الدكتور محمد الديب، مدير المستشفى والفريق الطبي المكون من: الدكتور إسلام المالكى، أستاذ مساعد القسطرة المخية ورئيس وحدة القسطرة المخية بالمستشفى، والدكتور حازم عبدالخالق، أستاذ القسطرة المخية ورئيس وحدة القسطرة المخية بالمستشفى الجامعى بطنطا، والدكتور عادل على، استشارى التخدير ورئيس قسم العمليات، والدكتور أحمد عبدالرحيم، أخصائى التخدير، والدكتور محمد الأنصارى، أخصائى التخدير.

وتابع تاوضروس، كما شارك فى الإعداد للجراحة، كل من: مصطفى الدسوقى، مشرف وحدة القسطرة، أحمد الحايس، أخصائى الأشعة التصويرية، و رقيه محمد، منى سعد، من فريق التمريض.

وقدم وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، بالشكر والإمتنان للأطقم الطبية والفريق الطبي بالمستشفي، لتفانيهم في عملهم وتقديم خدمة طبية متميزة للمرضى المترددين على المستشفى، بما يساهم فى تنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، بتقديم خدمات طبية متكاملة لأبناء المحافظة.

وقال الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام ، إن المستشفى استقبل مريض يبلغ من العمر 76 عاما وأجريت له جراحة ناجحة هي الأول من نوعها في صعيد مصر، والآن المريض بصحة جيدة ومستقرة.

وأضاف الديب، بأن مستشفى قنا العام نجح خلال الفترة الأخيرة في تنفيذ الكثير من العمليات الدقيقة والحرجة في العديد من التخصصات الهامة مما يسر علي المواطنين حصولهم علي الخدمة الطبية المتميزة، دون اللجوء إلي تلقي مثل تلك الخدمات بالمحافظات المجاورة.