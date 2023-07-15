عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لأول مرة بالصعيد .. مستشفى قنا العام ينجح في جراحة نادرة بالمخ

الفريق الطبى بمستشفى
الفريق الطبى بمستشفى قنا العام

نجح فريق طبي بمستشفى قنا العام، في إجراء أول حالة ناسور شرياني وريدى بالمخ بصعيد مصر، بواسطة القسطرة المخية وغلقه بمادة متخثرة "أونيكس".

وقال الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، إن العملية الجراحية تمت بإشراف الدكتور محمد الديب، مدير المستشفى والفريق الطبي المكون من: الدكتور إسلام المالكى، أستاذ مساعد القسطرة المخية ورئيس وحدة القسطرة المخية بالمستشفى، والدكتور حازم عبدالخالق، أستاذ القسطرة المخية ورئيس وحدة القسطرة المخية بالمستشفى الجامعى بطنطا، والدكتور عادل على، استشارى التخدير ورئيس قسم العمليات، والدكتور أحمد عبدالرحيم، أخصائى التخدير، والدكتور محمد الأنصارى، أخصائى التخدير.

 

 

غداً.. صحة قنا تنظم قافلة طبية بقرية حاجر هِو بنجع حمادى

6 أمتار.. صاحب أكبر عمامة بقنا توارثها عن أجداده ويلفها خلال 3 دقائق

 

 

وتابع تاوضروس، كما شارك فى الإعداد للجراحة، كل من: مصطفى الدسوقى، مشرف وحدة القسطرة، أحمد الحايس، أخصائى الأشعة التصويرية، و رقيه محمد، منى سعد، من فريق التمريض.

وقدم وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، بالشكر والإمتنان للأطقم الطبية والفريق الطبي بالمستشفي، لتفانيهم في عملهم وتقديم خدمة طبية متميزة للمرضى المترددين على المستشفى، بما يساهم فى تنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، بتقديم خدمات طبية متكاملة لأبناء المحافظة.

وقال الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام ، إن المستشفى استقبل مريض يبلغ من العمر 76 عاما وأجريت له جراحة ناجحة هي الأول من نوعها في صعيد مصر، والآن المريض بصحة جيدة ومستقرة.

وأضاف الديب، بأن مستشفى قنا العام نجح خلال الفترة الأخيرة في تنفيذ الكثير من العمليات الدقيقة والحرجة في العديد من التخصصات الهامة مما يسر علي المواطنين حصولهم علي الخدمة الطبية المتميزة، دون اللجوء إلي تلقي مثل تلك الخدمات بالمحافظات المجاورة. 

 

قنا العام أول حالة ناسور شرياني ناسور شرياني القسطرة المخية وزارة الصحة صعيد مصر جراحة ناجحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة هجرة هاني رمزي إلي كندا.. شقيقه يوضح التفاصيل

صدمة قوية في الأهلي قبل مواجهة المقاولون العرب غدًا

الفنان محمد ثروت بعد تماثل نجله للشفاء: المال والشهرة لا تنفع في المرض

قرار عاجل لـ الأهلي ضد محمد عبدالمنعم.. وتهديد شديد من كولر

ظهر مع قندوسي | زيارة غامضة من حسام عاشور لـ الأهلي

بعد التويتات المسيئة وأزمة أسامة حسني | تصرّف غير متوقع من ميدو

بعد بلاغ للنائب العام.. نص تويتة ميدو ضد أسامة حسني وجمال جبر

بيان ناري من بيراميدز بشأن حصد دوري أبطال أفريقيا والبطولات المحلية

ترشيحاتنا

إعلامي يثير الجدل بشأن رحيل محمد شريف عن الأهلي

بسبب مباراة الزمالك| قرار عاجل من كولر ضد محمد عبدالمنعم

كلام نهائي.. إعلامي ينهي الجدل بشأن اقتراب بن شرقي من الأهلي

أبرزها التحول الرقمي والذكاء الصناعي.. منح حوافز غير ضريبية لهذه المشروعات

في جلسة خاصة.. ماذا طلب محمود الخطيب من كولر مدرب الأهلي| تفاصيل

محامي النادي الأهلي يعلن مقاضاة أحمد حسام ميدو: هناك فرصة للتسوية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ارتفاعها 40 طابقا .. معلومات لا تعرفها عن أبراج العلمين الشاطئية الجديدة

وداعا للأطقم.. اكتشاف دواء جديد يعيد نمو الأسنان المفقودة مرة أخرى

طبيب يحذر من مشروب شعبي يسبب سيولة ونزيفًا

احترسوا.. الوكالة الدولية تعلن الأسبرتام مادة مسرطنة

فيديو

اتهامه بتعاطي المخدرات وخلافه مع عادل إمام.. محمد هنيدي يجيب

تطور في أزمة حسن شاكوش وريم طارق | فيديو

الزمالك يخسر بالأعمال والشعوذة.. قصة رجب بحه الساحر مع مرتضى منصور

واقعة الاعتداء عليها في الإسكندرية أثارت الجدل.. مروى اللبنانية تحتفل بعيد ميلادها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ