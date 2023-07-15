قنا .. بدء اختبارات المهندسين المتقدمين للوحدات المحلية

ترأس الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، لجنة اختبار المتقدمين لشغل وظيفة مهندس في الوحدات المحلية لمركزىّ دشنا وقفط.

ضمت اللجنة في عضويتها كل من: محمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة ، والمهندس حماده ياسين المستشار الهندسي للمحافظة، والمهندس وليد أبو العباس، مدير إدارة التخطيط العمرانى ، وأحمد أبوالمجد، مدير إدارة الشئون القانونية ، و حمدى حسين، مدير الشئون المالية والإدارية ، وأحمد عطية، مدير إدارة الموارد البشرية.

قال نائب محافظ قنا، إن اختيار مهندسين جدد بالإدارات الهندسية التابعة للوحدات المحلية في مجال العمارة والهندسة المدنية، يسهم في دعم أداء و انجاز حجم الأعمال المكلفة بها الإدارات الهندسية، مثل إنهاء ملفات التصالح ، وملفات التقنين.

وتابع نائب محافظ قنا ، بالإضافة إلى الأعمال الخاصة بإصدار التراخيص والمعاينات والإشراف على الأعمال الإنشائية للمشروعات داخل نطاق كل وحدة محلية.

وأشار عمر إلى أنه تقدم لشغل وظيفة مهندس بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا 87 مرشح"66 تخصص مدنى – 21 تخصص عمارة"، بينما تقدم لشغل وظيفة مهندس بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط 45 مرشح" 37 تخصص مدنى- 8 تخصص عمارة".