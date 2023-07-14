قنا .. مصرع شاب بطلقات نارية فى ظروف غامضة

لقى شاب مصرعه، بطلقات نارية فى ظروف غامضة بقرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت فى قنا.

تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطاراً، من غرفة العمليات يفيد مصرع شاب متأثرا بإصابته بطلق ناري في ظروف غامضة بقرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت.

وتبين مصرع مصطفي.ف 21 عاما، خلال تواجده بقرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت، وجارى كشف ملابسات الواقعة، لضبط الجناة والسلاح المستخدم.

دفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارة إلى موقع الحادث لنقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، لوضعها تحت تصرف النيابة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.