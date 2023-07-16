200 إصابة.. انتشار "حمى الضنك" بين أهالى العليقات بقنا.. والصحة تعلق

واصلت الأعراض المرضية الغامضة والتي يطلق عليها الأهالى " حمى الضنك"، انتشارها بين أهالى قرية العليقات التابعة لمركز قوص جنوب قنا ، دون وجود تفسير علمى أو طبى لطبيعة الأعراض.

قال العمدة محمد النقر، عمدة قرية العليقات، إن نجع سند بالقرية يشهد منذ عدة أيام انتشار أعراض مرضية متشابهه بين المواطنين، تتمثل فى ارتفاع درجة الحرارة، مع تكسير فى العظام وصداع مزمن ومرارة فى الحلق وارهاق شديد، يستمر ما بين ٣ إلى ٧ أيام.

و تابع عمدة القرية، بأن الوحدات الصحية بالقرية دخلت التطوير ضمن مبادرة حياة كريمة، ما يدفع المواطنين إلى شراء المحاليل والأدوية من الصيدليات والتعامل معها بشكل ذاتى، وهو ما أدى لوصول الحالات ما بين ١٥٠ إلى ٢٠٠ حالة حتى الآن.

وأضاف عمدة العليقات، بأن الحشرات والبعوض المنتشر فى القرية ساهم إلى حد كبير فى نقل الأعراض بين المواطنين، لذلك نطالب مديرية الصحة بالدفع بفرق من الطب الوقائى، لسرعة التعامل مع هذه الأعراض حتى لا تتفاقم الأزمة.

وقال مصدر مسئول بمديرية الصحة بـ قنا، إنه تم أخذ عينات دم من المواطنين للتأكد من نوع الإصابة، والتعامل بشكل علمى مع هذه الأعراض، بجانب قيام فريق تابع للصحة بعملية رش ضد الحشرات والبعوض داخل القرية بالكامل بداية من يوم الخميس للتعامل مع أى افتراضات.

و أضاف المصدر الطبى، بأن الأعراض لا تدعو للقلق أو تمثل خطورة كبيرة على المرضى، فهى شبيهه بالانفلونزا الموسمية ودور البرد، لكن بعد ظهور نتائج التحاليل يمكن تحديد المرض والتعامل معه بشكل علمى، بعيداً عن الكلام المرسل.

وطالب المصدر الطبى، أهالى القرية ومن يشعرون بالأعراض بالحذر فى التعامل مع الأدوية والعقاقير حتى لا تتسبب أضرار أخرى للمريض، مع ضرورة استشارة أطباء ذوى خبرة للتعامل الصحيح مع الأعراض وصرف الأدوية المناسبة للأعراض.