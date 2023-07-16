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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا يفاجئ المركز التكنولوجى للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

المركز التكنولوجى
المركز التكنولوجى بقنا

فاجأ اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، لمتابعة سير العمل والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وسرعة استقبال طلباتهم وإنجازها.

رافقه خلالها شاذلي البرنس، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وأحمد يوسف، مدير وحدة التحول الرقمي بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.

 

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والتقى محافظ قنا، بعدد من المواطنين داخل صالة الاستقبال أثناء تقديمهم للطلبات وتلقيهم الخدمات، واستمع لمقترحاتهم حول الخدمات التى يحصلون عليها من المراكز التكنولوجية.

ووجه الداودى، بعمل لوحات إرشادية بجميع المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة، وتثبيتها على الحوائط، لتوضيح الأوراق والمستندات المطلوبة لكل خدمة يقدمها المركز، موضحاً بها المدة الزمنية لإنهاء الخدمات لتحقيق مزيد من الشفافية لدى المواطنين، وهو الهدف الأساسى من إنشاء المراكز التكنولوجية.

جدير بالذكر أن محافظة قنا تضم 9 مراكز تكنولوجية لخدمة المواطنين بمراكز المدن، وذلك في إطار حرص الدولة على اتخاذ خطوات تنفيذية جادة لتيسير حصول المواطن على الخدمات الحكومية بصورة لائقة ومميزة من خلال تفعيل أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى جميع أجهزة الدولة من خلال استراتيجيتها للتحول إلى المجتمع الرقمى القائم على تبادل وتكامل المعلومات.

 

 

جولة المركز التكنولوجى

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قنا المركز التكنولوجي الخدمات المقدمة للمواطنين التحول الرقمي مراكز تكنولوجية الخدمات الحكومية

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