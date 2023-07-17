وزير الصحة ومحافظ قنا يضعان حجر أساس إحلال وتجديد مبنى مستشفى الرمد

وضع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، حجر الأساس لمشروع إحلال وتجديد مبنى مستشفى الرمد بقنا، بتبرع من مجموعة المرزوق بالكويت وذلك خلال جولته بمحافظة قنا ، بحضور الدكتور أنور اسماعيل، مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، والدكتور عمرو رشيد، رئيس هيئة الاسعاف المصرية، و الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، والدكتور أحمد سعفان، رئيس قطاع الطب العلاجى، والدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة ، والنائب محمد أحمد الجبلاوي، والنائب مصطفي محمود مصطفى، والنائبة رحاب الغول، أعضاء مجلس النواب، و النائب احمد عبدالماجد الأحمر ، والنائب محمد كمال موسى، والنائب أسامه الهوارى، أعضاء مجلس الشيوخ.

وقال وزير الصحة، إن مستشفي الرمد تقع علي مساحة ٤٤٢٨ م٢ وبلغت التكلفة الاجمالية لاعمال الإنشاءات والتشطيب فقط ١٦٠ مليون جنيه، كما سيتم تجهيز المستشفي بكافة الأجهزة والمعدات الطبية لتقديم خدماتها التخصصية لاهالي المحافظة بعد أن توقفت عن العمل منذ ٢٠١٥.



وأكد محافظ قنا ، أهمية إعادة تشغيل مستشفي الرمد بعد تأهيلها كونها المستشفى الوحيد الذى يقدم خدمة الرمد لأبناء المحافظة، فأعمال الإحلال والتجديد تعد نقلة هامة فى طريق تقديم الخدمات الطبية الدقيقة بالمحافظة بما يسهل على المواطن حصوله على الخدمة الطبية اللازمة دون عناء، مقدما الشكر إلي آل المرزوق بدولة الكويت الشقيقة علي جهودهم في دعم القطاع الصحى بمحافظة قنا.

وقال الداودى، إن تبرعات آل المرزوق في عدد من القطاعات الخدمية بمحافظة قنا تجسد القيم النبيلة والسامية وسعيهم الكبير إلى ميادين الخير والعمل الإنساني