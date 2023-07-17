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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير الصحة يوجه بسرعة إنهاء أعمال تطوير مستشفى نجع حمادى العام بقنا

مستشفى نجع حمادى
مستشفى نجع حمادى

وجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير  مستشفى نجع حمادي العام، بمحافظة قنا على مساحة 3800 متر مربع، التى يجرى العمل بها منذ فترة.

 

جاء ذلك خلال تفقده المستشفى ضمن جولته الميدانية اليوم الإثنين، لمحافظة قنا، لتفقد عدد من المنشآت الصحية ومتابعة منظومة العمل على أرض الواقع يرافقه اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا.

 

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وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى اطلاع الوزير على الموقف التنفيذي للأعمال، حيث تم الانتهاء من 80٪؜ من الأعمال بمبنى المستشفى والتي تتضمن إحلاله وتجديده.

 

وقال عبدالغفار، إن المستشفى تبلغ طاقتها الاستيعابية 173 سرير" استقبال وطوارئ، عزل، داخلي، افاقات وتحضير، رعاية مركزة"، و5 غرف عمليات، و30 حضانة للأطفال المبتسرين، مؤكداً أن المستشفى تعد إضافة كبيرة للمنظومة الصحية لخدمة أهالي محافظة قنا.

 

واستكمل وزير  الصحة، جولته بالمرور على وحدة طب أسرة فاو بحري والتي من المقرر أن تعمل ضمن مبادرة حياة كريمة، والتي تم الانتهاء من 90 ٪؜ من الأعمال الإنشائية الخاصة بها، حيث وجه الوزير بسرعة تشغيلها بنهاية شهر يوليو الجاري.

 

وتابع عبدالغفار، بأن الوزير تفقد أعمال حملة ١٠٠ يوم صحة بقرية الحمدية التابعة لمركز نجع حمادي بمحافظة قنا، للإطمئنان على معدل ترددات المرضى وتلقيهم الخدمات اللازمة من الكشف والتشخيص والعلاج.

 

واستمع وزير الصحة، لعدد من المواطنين المترددين على الحملة للتأكد من مستوى الخدمات المقدمة لهم، مؤكداً تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، بتكثيف الخدمات الصحية لأهالى محافظات صعيد مصر.

 

وأضاف عبدالغفار، بأن الوزير تفقد نقطة اسعاف دشنا بالمحافظة، والتي تم إنشاؤها حديثاً بتمركز سيارتين إسعاف، لافتاً إلى أن مركز دشنا يضم 5 نقاط إسعاف" 3 إنشاء جديد، 2 تطوير'' بطاقة 7 سيارات إسعاف مجهزين بأحدث التجهيزات، فضلاً عن ربطهم بالشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، والتي تتضمن تحديد موقع المتصل آلياً فور تلقي البلاغ وتوجيه أقرب سيارة إسعاف من موقعه الجغرافي لنقله لأقرب مستشفى في فترة زمنية وجيزة، وذلك بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية، لسرعة الاستجابة للحالات الطارئة في مختلف القطاعات.



 

جولة وزير الصحة بـ قنا

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قنا وزير الصحة مستشفى نجع حمادي المنشآت الصحية وزارة الصحة حملة ١٠٠ يوم صحة صعيد مصر

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