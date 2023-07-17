أعراض طبيعية خلال التغيرات المناخية..وزير الصحة يبعث برسالة طمأنة لأبناء العليقات بقنا

بعث الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، برسالة اطمئنان، لأبناء قنا وخاصة نجع سندل بقرية العليقات، حول الأعراض التى يعانون منها خلال الفترة الأخيرة والمتمثلة فى ارتفاع درجات الحرارة وتكسير العظام ومرارة بالحلق.

جاء ذلك خلال تفقده وزيارته لعدد من المنشآت الطبية بمحافظة قنا ، وبرفقته محافظ قنا ، للاطمئنان على الموقف التنفيذى للمستشفيات التى يجرى تطويرها، ومتابعة فعاليات مبادرة ١٠٠ يوم صحة.

وأوضح وزير الصحة، أن الوزارة ممثلة فى الطب الوقائي، تعاملت بشكل فورى مع الموقف، حيث تواجد فريق طبى منذ اليوم الأول في قرية العليقات، وتم أخد عينات مياه وصرف صحي، فضلاً عن عن عينات دم من المواطنين المصابين.

وأضاف وزير الصحة، أن الأعراض التى تنوعت ما بين حمى وتكسير عظام، تتماشى مع الأمراض الفيروسية وتظهر خلال فترات التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة، ما يشير إلى أنها لا تمثل خطورة.

يذكر أن قرية العليقات التابعة لمركز قوص جنوب محافظة قنا ، شهدت انتشار أعراض متشابهة بين عدد كبير من أبناء القرية، تمثلت فى ارتفاع درجات الحرارة وتكسير بالعظام، ومرارة بالحلق، ما دفعهم لعمل استغاثات ومطالبة وزارة الصحة بالتدخل.