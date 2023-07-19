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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا:توفير 5920 فرصة عمل للشباب خلال النصف الأول من العام الجاري

محافظ قنا
محافظ قنا

أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة ومتناهية الصغر بقنا نجح منذ بدايه العام الجاري في ضخ و تمويل 5414 مشروع، بتكلفة 106 مليون و 362 ألف و 7364 جنيه ومن ثم ساهم ذلك في توفير 5920 فرصة عمل للشباب من أبناء المحافظة.

 

 وأثني محافظ قنا ، علي الدور التنموي الذي يلعبه جهاز  تنمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة ومتناهية الصغر في رفع مستويات الحياة المعيشية، وتخفيف حدة الفقر خاصة في المناطق الأكثر احتياجا، والمساهمة فى إيجاد فرص عمل حقيقية للشباب للحد من مشكلة البطالة خاصة بين الشباب والمرأة المعيلة.

 

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وأضاف الداودى، بأن القيادة السياسية تعمل على توفير كافة أوجه الدعم لقطاع المشروعات الصغيرة لتحفيز هذا القطاع للقيام بدور أكبر فى دفع عجلة الإقتصاد والتنمية ، ومساعدة أصحاب المشروعات ليتمكنوا من تحقيق آمالهم وطموحاتهم لإقامة مشروعات جديدة أو للتوسع في مشروعاتهم القائمة.
 

و أوضح محمود العماري، مدير جهاز تنمية المشروعات ، بأنه على الشباب الراغبين فى الإستفادة من تمويل المشروعات التوجه إلى فرع الجهاز بجوار كورنيش النيل بمدينة قنا أو التواصل عبر الخط الساخن للجهاز علي رقم 16733 للاستفسار أو طلب التقدم للحصول على تمويل للمشروعات.

 

و أشار العمارة، إلى أن الحد الأدنى لقيمة القرض الواحد يبدأ من ألف جنية وحتى 3 ملايين جنية بالنسبة للمشروعات التجارية و 5 ملايين جنيه للمشروعات الصناعية.
 

 

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