محافظ قنا يشهد الاحتفال برأس السنة الهجرية في مسجد عبد الرحيم القنائى



شهد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، نائبا عن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، الاحتفال برأس السنة الهجرية 1445، عقب صلاة العشاء بمسجد العارف بالله سيدى عبد الرحيم القنائى.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، وحسام حمودة، السكرتير العام، ومحمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور ماهر جبر، وكيل وزارة الأوقاف، و الشيخ تاج الدين أبوالوفا، مدير عام منطقة قنا الأزهرية، والدكتور أحمد شوره، عميد المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بقنا، والنائب أحمد عبد الماجد الأحمر، عضو مجلس الشيوخ، ورجال الأزهر والأوقاف، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية، ولفيف من أهالي محافظة قنا.

بدأت فعاليات الاحتفالية، بتلاوة آيات من القرآن الكريم، بصوت الشيخ أشرف محمد حفنى، تلاها كلمة الوعظ للشيخ محروس أحمد حسين، مدير منطقة وعظ قنا، تناول خلالها أهم الدروس المستفادة من الهجرة النبوية الشريفة، التي جسدت منهجًا عظيمًا في التخطيط والإعداد الجيد والمدروس والأخذ بالأسباب والتوكل على الله.

و هنأ محافظ قنا ، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال برأس السنة الهجرية الجديدة، راجياً من الله سبحانه وتعالى أن تحقق مصرنا الحبيبة ما تصبو إليه نحو المزيد من التقدم والازدهار والرخاء والرفعة في ظل قيادته الرشيدة لمسيرة البناء والتنمية التى تشهدها مصرنا الغالية.

كما قدم محافظ قنا ، التهنئة لجموع الحاضرين من أبناء المحافظة، متمنياً للجميع عام هجري سعيد، داعياً الله عز وجل أن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.

واختتم الحفل بكلمة للدكتور ماهر جبر، وكيل وزارة الأوقاف بقنا، تحدث خلالها عن الدروس المستفادة من الهجرة النبوية الشريفة، وما تم بعد ذلك من المؤاخاة بين الأنصار والمهاجرين، والتي كانت بداية جديدة لدولة الإسلام ، حولت المهاجرين المستضعفين إلى دولة إسلامية قوية.





