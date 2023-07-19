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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 821مليون..إطلاق إشارة التشغيل التجريبي لمحطة رفع الصرف الصحي بقرية القناوية بقنا

مشروع صرف صحي القناوية
مشروع صرف صحي القناوية بقنا

أطلق اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إشارة التشغيل التجريبي لمحطة رفع الصرف الصحي بقرية القناوية  التابعة لمركز قنا، ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

 

رافقه خلالها الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، والمهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس محمد على، رئيس جهاز الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بمحافظة قنا، والنائب محمد أحمد الجبلاوى، عضو مجلس النواب وطارق لطفى، رئيس مدينة قنا ، وأعضاء وحدة تنسيق برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بقنا ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

 

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وقال محافظ قنا، إن مشروع الصرف الصحي بالقناوية يتكون من محطة رفع بطاقة 350 لتر / ثانية وخط طرد قطر 800 مم بطول 6998 متر وشبكات انحدار بأقطار مختلفة بطول 12951 متر .

 

وأضاف الداودى، بأن ذلك يأتي ضمن مشروع الصرف الصحي لقري شمال مركز قنا وهى" الاشراف البحرية، القناوية، الطوابية، جزيرة الطوابية، أولاد عمرو، المخادمة، الغوصة، الشيخ عيسى، الحجيرات"، والممول من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بتكلفة اجمالية 821 مليون جنيه ويستفيد من المشروع 183 الف نسمة.

 

و أشار محافظ قنا ، إلى أن المشروع يشمل إنشاء محطات رفع وخطوط طرد وشبكات انحدار ومحطة معالجة، حيث تقع محطة معالجة الصرف الصحى على مساحة 245 فدانا بطاقة استيعابية 29 ألف م3/ يوم كمرحلة أولى تصل الى 40 ألف م3/ يوم كمرحلة ثانية.

 

يذكر أن  برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر  أطلقته الحكومة المصرية لإحداث تنمية حقيقية ومستدامة، و تم تصنيفه علي منصة الأمم المتحدة كأفضل برنامج تنموي في مكافحة الفقر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث نجح البرنامج في تنفيذ حوالى 2000 مشروع بمحافظة قنا في مختلف القطاعات الخدمية استفاد منها حوالى 2.6 مليون مواطن بتكلفة مالية تصل إلى 5 مليارات جنيه.

 

قنا

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قنا محطة رفع الصرف الصحي برنامج التنمية المحلية صعيد مصر إشارة التشغيل التجريبي الاشراف البحرية الحجيرات

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