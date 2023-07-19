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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لبحث شكواهم ومطالبهم.. محافظ قنا يستقبل 47 مواطنا بالديوان العام

استقبال المواطنين
استقبال المواطنين بقنا

 

واصل اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، و الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ ، استقبال المواطنين بالديوان العام لبحث شكواهم، والعمل على ايجاد الحلول بالتنسيق مع الجهات المعنية بتلك الشكاوى، وذلك بحضور حسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى.


و استقبل المحافظ و نائب المحافظ، اليوم الأربعاء، ٤٧ مواطن ، وعقدا لقاءات فردية مع كل مواطن على حده، حفاظا على خصوصية الشكوى ، وتم مراجعة مضمون الشكاوى واستيفاء متطلبات فحصها ، و إرسالها فورا لجهات الاختصاص المختلفة للبت فيها ووضع الحلول المناسبة لها بما يحقق مصلحة المواطن ، وبما لا يُخل باللوائح والقوانين.

 

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ووجه محافظ قنا ، المسئولين بسرعة فحص شكاوى وطلبات المواطنين التي تتعلق بطلبات المساعدات ، او معاش تكافل وكرامة التى تقدم بها المواطنين الأولى بالرعاية، وذلك استمرارا لجهود الدولة التي تبذلها بشأن الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية.

 

و أوضح الداودى، بأن جميع الجهات الحكومية المحلية تقوم بالبت وإزالة أسباب الشكاوى التى يتم إرسالها إليها فى وقت قياسى ، وهو ما ساهم في تحسين معدلات الإنجاز وتطور مستويات الأداء فى حل الشكاوى.

 

و أضاف محافظ قنا ، يأتى ذلك في إطار حرص محافظ قنا والقيادات التنفيذية على التواصل المباشر مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عنهم، وسعياً للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم من أجل توطيد جسور الثقة بين المواطنين والحكومة.

 

قنا استقبال المواطنين التضامن الاجتماعي معاش تكافل محافظ قنا حل الشكاوى

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