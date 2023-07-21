الداخلية تعلن موافقة الأهلي على تأجيل مواجهة الكأس لهذه الأسباب

أكد اللواء عثمان دسوقي ، المشرف على الكرة بنادي الداخلية ، أن فريقه يواجه أزمة حادة قبل لقاء الأهلي يوم 30 يوليو الجاري في دور الستة عشر ببطولة كأس مصر.



وقال دسوقي عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن المباراة تم تسكينها في توقيت صعب بعد فتح باب القيد للموسم الجديد وبالتالي هناك العديد من اللاعبين المعارين سيرحلون عن صفوف الفريق.



وأشار إلى أن نفس الموقف تعرض له الجونة من قبل في بطولة الكأس وخسر الفريق بنتيجة 13-0 أمام الأهلي.



وأكد أن الداخلية أرسل خطاباً رسمياً للأهلي للمطالبة بتأجيل المباراة موضحاً أن الأهلي وافق رسمياً على تأجيل اللقاء وتم إرسال هذه الموافقة لمسؤولي اتحاد الكرة.



وأضاف:" الاتحاد مازال لم يحسم الأمر بشكل رسمي وننتظر موافقة الجبلاية".