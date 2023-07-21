عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الداخلية تعلن موافقة الأهلي على تأجيل مواجهة الكأس لهذه الأسباب

صدى البلد

أكد اللواء عثمان دسوقي ، المشرف على الكرة بنادي الداخلية ، أن فريقه يواجه أزمة حادة قبل لقاء الأهلي يوم 30 يوليو الجاري في دور الستة عشر ببطولة كأس مصر.


وقال دسوقي عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن المباراة تم تسكينها في توقيت صعب بعد فتح باب القيد للموسم الجديد وبالتالي هناك العديد من اللاعبين المعارين سيرحلون عن صفوف الفريق.

txt

رمضان صبحي مستعد للاعتذار|إعلامي يفجر مفاجأة عن عودة نجم بيراميدز للأهلي


وأشار إلى أن نفس الموقف تعرض له الجونة من قبل في بطولة الكأس وخسر الفريق بنتيجة 13-0 أمام الأهلي.


وأكد أن الداخلية أرسل خطاباً رسمياً للأهلي للمطالبة بتأجيل المباراة موضحاً أن الأهلي وافق رسمياً على تأجيل اللقاء وتم إرسال هذه الموافقة لمسؤولي اتحاد الكرة.


وأضاف:" الاتحاد مازال لم يحسم الأمر بشكل رسمي وننتظر موافقة الجبلاية".

اتحاد الكرة الأهلى الداخلية بطولة كأس مصر رمضان صبحي عثمان دسوقي نجم بيراميدز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد أول رد فعل لـ زيزو بعد أنباء انتقاله للأهلي

رمضان صبحي مستعد للاعتذار|إعلامي يفجر مفاجأة عن عودة نجم بيراميدز للأهلي

أول تعليق من مرتضى منصور على شائعة مفاوضات الأهلى مع فتوح وزيزو

الأحد المقبل.. درجات الحرارة تصدم المصريين وهذا موعد انكسار الموجة

إمام عاشور فضّل الأهلي على الزمالك | مؤتمر طارئ لـ مرتضى منصور

بعد تمديد عقده .. رسالة نارية من أفشة للنادي الأهلي

يتبقى توقيع العقود.. أحمد حسن يكشف تفاصيل صفقة الأهلي القادمة

احترموا رغبتي.. أول رد من حسن شاكوش حول علاقته بحورية فرغلي

موضوعات متعلقة

رمضان صبحي مستعد للاعتذار|إعلامي يفجر مفاجأة عن عودة نجم بيراميدز للأهلي

ترشيحاتنا

تفاصيل مرعبة في قضية فقأ عين ممرضة بمستشفى شبرا العام | فيديو

إلى أين وصل تطوير وتوسعة المجرى الملاحي لقناة السويس؟.. تفاصيل

المريخ الأحمر والزهرة كوكب الحب والجمال يلمعان فى سماء مصر

الصلاة على النبي يوم الجمعة.. ماذا يحدث لمن كررها 100 مرة؟

شوبير يفجر مفاجأة بشأن انضمام زيزو للأهلي

أمين عام التعاون الخليجي يدين استمرار الاستفزازات وتدنيس المصحف في السويد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحافظ على سرية بياناتك.. ياسمين عز تكشف مزايا الزواج من موظفة البنك

طقوس شيطانية واتهام بالماسونية.. كواليس إلغاء حفل ترافيس سكوت «الغامضة» في مصر

تجنب استغلال البائعين.. طريقة مبتكرة لتقشير التين الشوكي بسهولة

منزل بـ10 ملايين دولار.. أراضي وعقارات عالم الميتافيرس الافتراضي للبيع بأرقام خيالية

فيديو

شيف شهير يثير الجدل بمقاضاته والده بسبب حقوق ملكية اسمه..اعرف القصة كاملة

مروة صبري تهاجم عارفة عبد الرسول بسبب “زرار البنطلون”: أحفادك يقولوا ايه

أراهم ما أفزعهم فهربوا ..مقطع فيديو للصوص يهاجمون سائق أجرة

استكماله غدا .. انقطاع التيار الكهربائي على المؤتمر الصحفي لمرتضى منصور رئيس الزمالك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور صابر حارص يكتب: في الهجرة تتجلى تسعة معان

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

اﻟﻤﺰﻳﺪ