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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 8 أشخاص في تصادم سيارة وتروسيكل بطريق بورسعيد الإسماعيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيب 8 أشخاص في تصادم سيارة وتروسيكل بطريق بورسعيد الإسماعيلية.


وكان اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارا من اللواء هنري ابراهيم رئيس الشبكة الوطنية للسلامة والطواريء بإقليم القناة، يفيد وقوع حادث تصادم سيارة رقم 6453 ط ص د ر مصر مع تروسيكل بدون لوحات معدنية.

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أسفر الحادث، عن إصابة عبد الباري صابر محمد، 43 سنة، امينة اسماعيل ابراهيم، 41 سنه، جرح قطعي 5 سم بالشفه السفلى، صابر عبد الباري صابر، 10 سنين، اشتباه كسر بالساق الايسر، مروان عبد الباري صابر، اربع سنين سحجات وكدمات متفرقه بالجسم،رحيم عبد الباري صابر، خمس سنين، سحاجات وخدمات متفرقة بالجسم، زياد عبد الباري صابر، سبع سنين غيبوبه تامه، اسامه عبد الباري صابر، شهرين غيبوبه تامه واشتباه كسر بالجمجمه الاخلاء مستشفى ابو خليفه، مقيمين بالكيلو 11.


دفع مرفق الإسعاف بثلاث سيارات إسعاف الي مكان وقوع الحادث، حيث تم نقل المصابين الي مستشفي أبو خليفة لتلقي العلاج.

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