نتنياهو يؤكد سعيه إلى التوافق حول تعديلات القضاء

حذر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتانياهو، من خطر ظاهرة رفض الخدمة العسكرية بين الضباط الاحتياط والتي تصاعدت، مؤخرا، بين عدة قطاعات كان آخرها اليوم في قطاع شعبة الاستخبارات العسكرية وذلك احتجاجا على خطة الحكومة للتعديلات القضائية.

وقال نتنياهو خلال خطاب القاه مساء الخميس" إن ظاهرة رفض الخدمة الاحتياطية، تعرض أمن إسرائيل للخطر، وإنه يتوقع من المعارضة عدم التساهل مع هذه الظاهرة، وأضاف نتنياهو أن زعماء الحراك الاحتجاجي يسعون إلى إسقاط الحكومة.

وأكد نتنياهو خلال حديثه: أن جهودا تبذل بهدف التوصل إلى توافق بشان مشروع قانون تقليص حجة المعقولية، وأن تعديل هذه حجة المعقولية يعزز الديمقراطية في إسرائيل ولا يعرضها للخطر.

وعقب خطاب نتنياهو، تظاهر مئات الإسرائيليين في تل أبيب ضد خطة التغييرات القضائية، فيما كانت المعارضة الإسرائيلية قد نظمت احتجاجات اليوم في عدة أماكن مختلفة من البلاد.

وتشهد إسرائيل احتجاجات ومظاهرات واسعة ضد خطة الحكومة اليمينية برئاسة بنيامين نتنياهو للتعديلات القضائية، وصعدت المعارضة من الاحتجاجات لتطال مرافق حيوية في جميع أنحاء إسرائيل.