البدري خارج الصورة.. أقوى المرشحين لتدريب الاتحاد السكندري وموقف مابولولو

أكد الإعلامي محمد عباس أن هناك منافسة قوية بين الثنائي إيهاب جلال مدرب المنتخب الوطني السابق وطارق العشري مدرب فاركو السابق لخلافة الصربي زوران مانولوفيتش المدير الفني للاتحاد السكندري.

وقال عباس عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن حسام البدري المدير الفني للصفاقسي التونسي خرج من الصورة تماماً بسبب ارتباطه بالفريق التونسي.



وأكد أن الصراع حالياً انحصر بين العشري وجلال موضحاً أن الفريق الأخضر بصدد الإعلان عن المدرب الجديد خلال الأيام القادمة.

وأشار إلى أن الاتحاد السكندري رفض عرضاً من الأهلي طرابلس الليبي لإعارة الأنجولي مابولولو هداف الدوري.