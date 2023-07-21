نشرة الفن: مذيعة شهيرة تشن هجوما حادا على عارفة عبد الرسول.. طليقة حسن شاكوش تكشف أسرارا جديدة

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية،نستعرض أبرزها فى السطور التالية..

كشفت الفنانة لقاء سويدان عن تفاصيل الدورة الثانية من مهرجان الدراما ، والذي من المقرر اقامته في مدينة العلمين .

وقالت لقاء سويدان في تصريحات خاصة لصدي البلد ، هذة النسخة ستكون استثنائية من المهرجان الذي سوف يقام في مدينة العلمين ، تزامنا مع مهرجان العالمين الذي يقام حاليا ، وسيكون موعدها في أغسطس القادم ، وتحمل أسم 60 سنة دراما ، حيث سيتم الاحتفال بمرور 60 عام علي اول عمل تليفزيوني .

ظهرت ريم طارق طليقة حسن شاكوش في بث مباشر عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير إنستجرام ، كشف فيه العديد من التفاصيل عن حياتها الشخصية .

تمكن فيلم البعبع من بطولة أمير كرارة من تصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية ، بين الأفلام المصرية التى تعرض هناك.

شاركت الفنانة مها أحمد متابعيها عبر موقع إنستجرام بمفاجأة اعدها لها نجلها عادل بمناسبة عيد ميلاها .

وعلقت مها أحمد علي الفيديو التي قامت بنشره قائلة : بی قلبی یادوله ربنا يخليك ليا ومتحرمش منك ابدا ودايما كده انت وحمودی اجمل واغلی واعز نعمه رزقنی بیها ربنا يااجمل واحلى سنين عمري اللي فات واللی جای بحبکوا اوی اوی ربنا يخليلي اجمل بناتين حلوین اصحابك العسل ودايما بناتي القمرات.

نفت بسمة بوسيل ما تردد حول كتابتها منشور اهانت فيه الرجال أصحاب البشرة السمراء ، وهو ما دفع البعض لاتهامها بالعنصرية .

وكشف بسمة بوسيل من خلال صفحتها الرسمية علي موقع إنستجرام عدم صحة تلك التدوينة ، مؤكده انها جاءت من حساب مزيف وتم فبركتها .

تحدثت الفنانة علا رامي عن علاقتها بطليقها الفنان نادر أبو الليف، وسبب انفصالها عنه بعد قصة حبهما الشهيرة.

وقالت علا رامي خلال لقائها في برنامج “قعدة ستات” المذاع على شاشة “القاهرة اليوم”، إنها انفصلت عن نادر أبو الليف بسبب الجمهور: الناس فرقت ما بينا، عشان شايفنا اننا مش شبه بعض.. الناس كانت بتقول احنا بنحبك لوحدك وبنحب ابو الليف لوحده، مش السوشيال ميديا هي اللي اتحكمت إذا كنا نكمل ولا لأ.. احنا سيبنا بعض عشان في تراكمات كتير حاجات بسيطة على حاجات بسيطة فبقت مشكله كبيرة، فقولنا كل واحد يروح لحاله احسن.

علقت الإعلامية مروة صبري، على الصورة التي نشرتها الفنانة عارفة عبد الرسول، عبر صفحتها الشخصية بـ فيس بوك، مرتدية بنطلونا وعلقت قائلة: " نسيت زرار البنطلون".

وقالت مروة صبري خلال برنامجها “قعدة ستات” المذاع على شاشة “القاهرة اليوم”: الموضوع بقى غريب اوي وبقى مخيف.. يقولك أصل أنا مش عايز تريند، حضرتك بشكلك وقيمتك عملتي كده ليه صورة زي دي Funny لأ مضحكش.. مع احترامي لكل الناس والمليون كومنت اللي دخل يقولها انتي لذيذة وجميلة.. لأ أنا آسفة يا أستاذة عارفة الصورة دي مضحكش.