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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فبركة.. بسمة بوسيل ترد على اتهامها بالعنصرية بسبب أصحاب البشرة السمراء

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

نفت بسمة بوسيل ما تردد حول كتابتها منشور اهانت فيه الرجال أصحاب البشرة السمراء ، وهو ما دفع البعض لاتهامها بالعنصرية . 

وكشف بسمة بوسيل من خلال صفحتها الرسمية علي موقع إنستجرام عدم صحة تلك التدوينة ، مؤكده انها جاءت من حساب مزيف وتم فبركتها .

شاركت بسمة بوسيل، طليقة الفنان تامر حسني، صورا جديدة، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

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وظهرت بسمة بوسيل، برفقة أبنائها في الأهرامات، ونالت الصور إعجاب عدد كبير من قبل المتابعين.

يذكر أن النجمة بسمة بوسيل، أهدت أغنية للفنانة ميرنا نور الدين، خلال حفل زفافها الذي أقيم مؤخرا في مدينة الشيخ زايد.
 

وكان الفنان تامر حسني تزوج من بسمة بوسيل في عام 2012 قبل ان ينفصل عنها هذا العام ، وفي يوم 4 مايو 2013 رزق بمولودته الأولى"تاليا".

وفي يوم 3 مايو 2015 رزق بمولودته الثانية "أمايا"، وفي يوم 22 أكتوبر 2018 رزق بمولوده الثالث "آدم

بسمة بوسيل أصحاب البشرة السمراء الفنان تامر حسني طليقه الفنان تامر حسني مدينة الشيخ زايد

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