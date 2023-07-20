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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن | سارة عبد الرحمن تكشف حقيقة خطوبتها لـ عمرو جمال .. هجوم على ممثلة إسرائيلية بسبب كليوباترا

اخبار الفن
اخبار الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية،نستعرض أبرزها فى السطور التالية..

 

سارة عبد الرحمن تكشف حقيقة خطوبتها على عمرو جمال

كشفت الفنانة سارة عبد الرحمن عن حقيقة  خطبتها من الفنان عمرو جمال، كما وجهت رسالة لجميع الأشخاص الذين هنأوها بخطبتها .

وقالت سارة عبد الرحمن عبر صفحتها علي انستجرام :شكرا لكل اللي هنوني عالخطوبة بس يا جماعة دي مش خطوبتي دي خطوبة ياسمين رحمي و ادهم السلكاوي من مسلسل ريڤو شكرا لكل صناع العمل على الاتقان و الحرفية الشديدة و الابداع. محظوظة اني جزء من عائلة ريفو .

طرح الإعلان الرسمي لفيلم هنيدي الجديد مرعي البريمو.. شاهد

طرحت الشركة المنتجة لفيلم مرعي البريمو ، الإعلان الرسمي للعمل ، والذى يقوم ببطولته كل من الفنان محمد هنيدي والفنان غادة عادل .

ومن المقرر أن يحتفل الفنان محمد هنيدي بالعرض الخاص لفيلمه الجديد مرعي البريمو يوم 1 من شهر أغسطس القادم وذلك استعداد لطرحه في جميع السينمات ابتداءا من يوم 2 من نفس الشهر.

العرض الخاص يقام داخل أحد السينمات الشهيرة بمنطقة السادس من أكتوبر وسط حضور جميع فريق العمل.

شريف إدريس: أحمد سعيد جمال يخضع لعملية جراحية

أعلن الفنان شريف ادريس عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك عن خصوع الفنان أحمد سعيد جمال لعميلة جراحية . 

حيث علق قائلا :دعواتكم لصديقي وأخويا الجميل أحمد جمال سعيد..أحمد داخل العمليات حالا يشيل المراره..إن شاء الله تخرج بالسلامه يا أحمد ربنا يخليك لمراتك وإبنك وكل حبايبك سلامتك يابو يحي. 

سرقة التاريخ.. هجوم على ممثلة إسرائيلية بعد إعلانها تقديم فيلم عن كليوباترا

شن رواد موقع التواصل الاجتماعي الشهير “تويتر” حالة من الهجوم على إحدى الممثلات التي تنتمي إلى الكيان الإسرائيلي وتدعى جال جادوت، بعدما أعلنت عن تقديمها فيلما يتناول حياة الملكة المصرية كليوباترا.

واعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن الأمر بمثابه سرقة وتزوير للتاريخ، مؤكدين أنه بعد فشل مسلسل كليوباترا، والذي قامت إحدى المنصات العالمية بإنتاجه، يتم السعي إلى تقديم عمل آخر.

أشرف عبد الغفور رئيسا للجنة تحكيم المهرجان القومي للمسرح

أعلن مهرجان المسرح القومي برئاسة الفنان محمد رياض، عن أعضاء لجنة تحكيم مسابقة العروض المسرحية في دورته السادسة عشرة، المقرر إقامتها خلال الأيام المقبلة.

تشكلت لجنة التحكيم من الفنان أشرف عبد الغفوررئيسًا، وعضوية كل من: المخرج نادر صلاح الدين، والموسيقار طارق مهران، ومهندس الديكور محمد الغرباوي، والفنان مجدي كامل، والدكتورة سحر الهلالي، والناقد جرجس شكري، ومقرر اللجنة الفنان محمود حسن.

مطرح مطروح يفشل في تجاوز 200 ألف جنيه بأول أيام العرض
 

طرحت الشركة المنتجة لفيلم مطرح مطروح العمل في دور العرض السينمائية ليلة أمس ، حيث تدور أحداثه في اطار من الكوميديا . 

وحقق فيلم مطرح مطروح ايرادات بلغت 191,313 جنيها، ليتذيل قائمة الاعمال التي تعرض في السينمات من حيث الايرادات . 

 

فيلم مرعي البريمو مهرجان المسرح مسلسل ريڤو مطرح مطروح ياسمين رحمى الفنان شريف إدريس الفنان محمد هنيدي الفنانة سارة عبد الرحمن

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