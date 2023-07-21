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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مها أحمد تشارك جمهورها بمفاجأة خاصة من عيد ميلادها

مها أحمد
مها أحمد

شاركت الفنانة مها أحمد متابعيها عبر موقع إنستجرام بمفاجأة اعدها لها نجلها عادل بمناسبة عيد ميلاها . 

وعلقت مها أحمد علي الفيديو التي قامت بنشره قائلة :  بی قلبی یادوله ربنا يخليك ليا ومتحرمش منك ابدا ودايما كده انت وحمودی اجمل واغلی واعز نعمه رزقنی بیها ربنا يااجمل واحلى سنين عمري اللي فات واللی جای بحبکوا اوی اوی ربنا يخليلي اجمل بناتين حلوین اصحابك العسل ودايما بناتي القمرات

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا 

شاركت الفنانة مها أحمد متابعيها فيديو جديدًا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وعلقت مها علي الفيديو قائلةً:" كل سنة وانت طيب يا مجدي وكل عيد حب وانت أحن وأطيب زوج وأب  وأخ وصديق.. ربنا يخليك ليا ولولادك أحمد وعادل".

وكان اخر اعمال الفنانة مها أحمد هو مسلسل بيت الشدة والذي شاركت في بطولته كل من وفاء عامر وأحمد وفيق . 

قصة مسلسل “بيت الشدة” 
 

ينتمى مسلسل "بيت الشدة" الذى تقوم ببطولته وفاء عامر إلى نوعية الأعمال التي تدور أحداثها وقصتها في إطار من الرعب والتشويق.

ويناقش المسلسل فكرة وجود السحر والشعوذة ولكن يتم تناولها داخل أحداث العمل بشكل واقعي وحقيقي وليس خياليا، ويحمل العمل رسالة مهمة للجمهور؛ وهى عدم السير وراء الدجالين.

مها أحمد الفنانة مها أحمد مسلسل بيت الشدة وفاء عامر مجدى كامل

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