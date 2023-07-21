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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفكر أمثل.. طليقة حسن شاكوش تكشف أسرارا جديدة

ريم طارق
ريم طارق

ظهرت ريم طارق طليقة حسن شاكوش في بث مباشر عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير إنستجرام ، كشف فيه العديد من التفاصيل عن حياتها الشخصية . 

 

وقالت ريم طارق : ما سجدتش لما أطلقت ولكن هسجد لما ربنا يعوضني في جوازتي التالتة ،  أنا ضد الطلاق، لأن الأمر ليس سهلًا. 

 

وقالت ريم طارق  أنها تجلس في منزل والدها ولم تأخذ حقوقها من حسن شاكوش حتى الآن.

 

وكشفت ريم طارق عن سبب طلاقها من زوجها الاول : كان عنده مشكلة فكان لازم ما يحصلش نصيب بينا والموضوع التاني زي ما أنتم عارفين.

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وأضافت ريم طارق : أنا خريجة سياحة وفنادق جامعة 6 أكتوبر وعندي 28 سنة وهتم 29 الشهر ده، وبفكر أرجع شغلي وكنت شغالة سيلز.

 

وتابعت ريم طارق : ممكن أمثل لأني عشت في مسلسل ، اتعرض عليا أني أمثل، وممكن أمثل لأني عشت في مسلسل، وعمري ما عملت عمليات تجميل.

 

شنت رنا -شقيقة ريم طارق- هجوما على حسن شاكوش (طليق ريم)، بعد الفيديو الذي نشره شاكوش، عبر حسابه على تطبيق انستجرام للرد على طليقته. 

 

وكتبت شقيقة ريم طارق، منشورا عبر فيسبوك, قالت فيه: «وانت بقي طبيعة شغلك ايه يا استاذ اللي اهم حاجه فيه سمعتك ؟ .. رقاصة»، لتسخر من تصريح حسن شاكوش، الأخير ولم تذكر اسمه صراحة. 

 

ثم كتبت شقيقة ريم طارق، منشورا آخر عبر فيسبوك للسخرية من حسن شاكوش، قائلة: «لو مش قد المواجهه اشرب قهوه و اتغطي لتستهوه». 

 

ريم طارق حسن شاكوش طليقة حسن شاكوش جامعة 6 اكتوبر 6 اكتوبر

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