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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لقاء سويدان تكشف تفاصيل الدورة الثانية من مهرجان الدراما

لقاء سويدان
لقاء سويدان

كشفت الفنانة لقاء سويدان عن تفاصيل الدورة الثانية من مهرجان الدراما ، والذي من المقرر اقامته في مدينة العلمين . 

وقالت لقاء سويدان في تصريحات خاصة لصدي البلد ، هذة النسخة ستكون استثنائية من المهرجان الذي سوف يقام في مدينة العلمين  ، تزامنا مع مهرجان العالمين الذي يقام حاليا ، وسيكون موعدها في أغسطس القادم ، وتحمل أسم 60 سنة دراما ، حيث سيتم الاحتفال بمرور 60 عام علي اول عمل تليفزيوني . 

وتابعت لقاء سويدان : ربما يحدث تغيرات فيما يتعلق بالمسابقات نظرا لان الدورة اقيمت قبل موعدها ، وحاليا نستقر علي الاسماء التي سوف يتم تكريمها ونعلن عنها قريبا  . 

قالت الفنانة لقاء سويدان ، إنها شعرت بالانبهار لما رأته في  مدينة العلمين الجديدة  ، متابعة :  " بقالي سنة ونصف ماروحتش الساحل وفجأة لما جيت حسيت نفسي في عالم أخر .. ايه العمران ده ! " .

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وتابعت الفنانة لقاء سويدان ، خلال لقائها ببرنامج " الحياة اليوم " ، والمذاع على فضائية " الحياة " ، أنها لا تصدق المدة السريعة التي تم فيها الانتهاء من هذا العمران، مضيفة :  "الهواء في مدينة العلمين الجديدة ساحر عن القاهرة " .

وأردفت ، أنها تشعر بفارق ساحر بين العلمين الجديدة والقاهرة ، متابعة : " حاجة على مستوى عالمي .. وأحيي القيادة السياسية " .

وأكملت : كل حاجة موجودة في المدينة ، وكل حاجة معمول حسابها ، وشايفة حتى الإضاءة بالليل مختلفة عن النهار .

وأشارت ، إلى أن الممشى السياحي بالعلمين الجديدة ضخم ، ويمكنك من التمشية والترفيه . 

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