كرارة ينفرد بصدارة الأفلام المصرية في السعودية وبيت الروبي يلاحقه

تمكن فيلم البعبع من بطولة أمير كرارة من تصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية ، بين الأفلام المصرية التى تعرض هناك.

فيلم "البعبع" من بطولة أمير كرارة، وياسمين صبري، وباسم سمرة، ومحمد عبد الرحمن "توتا"، ومحمد أنور، ومحمد محمود، وإنعام سالوسة، ومحمد عبد العظيم، ورحاب الجمل، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي، من إنتاج سينرجي وأحمد بدوي ويوسف طاهر، وتم طرح الفيلم في السينمات في موسم عيد الأضحى.

تدور أحداث فيلم “البعبع” في يوم واحد حول سلطان، وهو مجرم مخضرم تم الإفراج عنه من السجن، ليقوم بعدها بعملية تسليم آثار لصالح أحد التجار، لكنه يغدر بهم ويستولي على الآثار والأموال ويبلغ عنهم الشرطة، ويُحضر نفسه للسفر خارج مصر، إلا أنه يفاجأ بظهور ابنيه الاثنين في منزله القديم، واللذان لم يكن يعلم عنهما شيئا منذ ولادتهما، ليضطر أن يهرب بهما وسط هجوم إحدى العصابات عليه.

فيما جاء في المركز الثاني فيلم بيت الروبي ، بطولة كريم عبد العزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبد العزيز، تارا عماد، سمر جابر والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، سارة عبد الرحمن، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، مصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمى.

وفي المركز الثالث جاء فيلم تاج من بطولة تامر حسني ودينا الشربيني وساندي ومن إخراج سارة وفيق