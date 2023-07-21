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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عضو مجلس إدارة إنبي: ثنائي الفريق قاما بالتوقيع للأهلي

صدى البلد

 

أكد محمد إسماعيل مدير الكرة بنادي إنبي، أن محمد حمدي وأحمد نادر حواش، قاموا بالتوقيع للنادي الأهلي في وقت سابق، لكنهم تراجعوا وقرروا البقاء مع النادي وقاموا بتوقيع عقود جديدة.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة Etc: "بالفعل هناك اهتمام من جانب النادي الأهلي، لكن لا نفكر في بيعهم داخل مصر".

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وأضاف: "محمد حمدي لديه عرضًا في البرتغال سيتم الاعلان عنه خلال المرحلة المقبلة، بغض النظر عن العروض المالية من أي نادٍ داخل مصر، نريد الاستفادة منهم في المستقبل".

وأكمل: "حمدي لاعب لديه طموح كبير في الاحتراف الخارجي، لدينا رؤية خاصة بشأن اللاعبين الشباب، وقمنا بإخراج العديد من المواهب في السنوات الماضية".

وحول حقيقة مفاوضات الزمالك مع أحمد أوفا، قال: "أكثر من لاعب لديه اهتمام من أندية آخرى منهم أوفا وكالوشا، لكن مجرد أحاديث فقط لم ترتقي للجانب الرسمي".

الأهلى اللاعبين الشباب أحمد نادر حواش مدير الكرة بنادي إنبي

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