اعتقال 4 من الألمان سرقوا كنزًا من الذهب| شاهد

أعلنت السلطات الألمانية الخميس أن أربعة ألمان أوقفوا لصلتهم بعملية سرقة لافتة طالت مجموعة نادرة من العملات الذهبية السلتية من متحف بمقاطعة بافاريا في نوفمبر، مع ترجيح أن يكون الفاعلون قد ذوّبوا جزءاً من المسروقات.



وجاء ذلك في تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

وكانت العملات المعدنية والذهب الخالص المسروق من متحف مانشينغ، أكبر اكتشاف لمسروقات من الذهب السلتي في القرن العشرين. وقد يعود تاريخ بعض القطع للعام 100 قبل الميلاد.

ولفتت السلطات إلى أن الكنز الذي تُقدر قيمته السوقية بنحو 1,6 مليون يورو، لم يُعثر عليه بالكامل بعد، و"عمليات البحث لا تزال جارية".



وأُتلف جزء من المسروقات بشكل دائم، إذ أفضت المداهمات إلى ضبط 18 شذرة تكونت على الأرجح من أربع قطع من الذهب المسال، بغية بيعها بسهولة أكبر، وفق السلطات.

