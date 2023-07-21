كود لإخفاء رقمك.. 10 من رموز أندرويد المخفية تحتاج إلى معرفتها

أندرويد Android، هو أكثر أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة شيوعا في العالم اليوم، وإذا كنت تستخدم أحد الهواتف العاملة بنظام التشغيل هذا،فقد تكون على دراية بالفعل بالرموز السريعة USSD.

وبحسب ما ذكره موقع "makeuseof"، فأن رموز USSD، والمعروفة أيضا باسم " الرموز السرية"، هي مجرد أكواد تستخدم لإلغاء قفل الإجراءات المخفية في هاتفك الذكي، وهي بروتوكول واجهة مستخدم يمكنك استخدامه للوصول إلى الميزات المخفية في هواتف أندرويد.

ولتشغيل أي رمز أمان على أندرويد، يجب عليك إدخاله مباشرة في برنامج الاتصال، إذا تم إدخاله بشكل صحيح فسيعيد الرمز ردا تلقائيا بصورة سريعة، أو قد تضطر إلى الضغط على اتصال، فإذا كنت من مستخدمي هواتف أندرويد سنوضح لك في مقالنا التالي أكثر رموز الأمان شيوعا على أندرويد وفيما تستخدم.

1. رمز لمسح جهازك وإعادة تثبيت البرنامج الثابت:

يمكنك استخدام الرمز *2767*3855#، لمسح جميع المعلومات بسرعة من هاتف أندرويد الخاص بك، من أجل إعادة تعيين إعدادات المصنع اكتب هذا الرمز على لوحة الاتصال وشغّله، وسيحذف بشكل فعال جميع البيانات من هاتفك ويمسحها بالكامل، يمكن أن يفيدك هذا الرمز السري إذا كنت تنوى بيع هاتفك الذكي.

2. رمز إعادة ضبط المصنع:

على غرار ميزة إعادة تعيين إعدادات المصنع، سيؤدي هذا الرمز (*#*#7780#*#*) ببساطة إلى حذف جميع بيانات التطبيق من جهازك، بالإضافة إلى أي تطبيقات، وبعد ذلك، سيعيد هاتف أندرويد الخاص بك إلى حالة المصنع، ويعد هذا الرمز هو الخيار الأفضل الذي يمكنك استخدامه لإزالة أي بيانات شخصية وتطبيقات وبيانات تطبيقات من جهازك.

3. رمز لمعرفة رقم التعريف الدولى:

يمكنك استخدام الرمز التالي *#06#، للتحقق مما إذا كان رقم التعريف الدولى IMEI الخاص بالجهاز هو نفسه المذكور على ظهر والعلبة الخاصة بالجهاز، حيث تحتوي معظم الهواتف الذكية الحديثة على IMEI مطبوعًا على ظهرها، ولكن إذا كنت تريد التأكد من تطابق الرمزين، فيمكنك التحقق من ذلك باستخدام هذا الرمز.

4. رمز لتنشيط وضع الاختبار العام:

إذا كان هاتف أندرويد الخاص بك لا يعمل بشكل صحيح، يمكنك بسهولة استخدام الرمز *#0*#، لتنشيط وضع الاختبار العام والذي سيعرض لك مجموعة من الميزات المختلفة، بما في ذلك:

اختبار اللمس.

الكاميرا الأمامية.

قاد.

المفتاح الفرعي.

اختبار محاكي الباركود.

إصدار الجهاز.

اختبار RGB.

اختبار مستشعر القبضة.

5. رمز للتحقق من معلومات الهاتف:

يعرض لك الرمز *#*#4636#*#*، معلومات مهمة حول حالة بطارية هاتف أندرويد، وشبكة WLAN ومعلومات إضافية من جهازك. على سبيل المثال، يمكن أن يعرض لك إحصائيات حول تطبيقات الأجهزة المحمولة الأكثر استخداما، ويمكنك أيضا الحصول على معلومات مفصلة حول استهلاك البطارية واستخدام Wi-Fi، ويمكنك استخدامه في حال كنت تنوى شراء هاتفا مستعملا.

6. رمز لتعيير زر الطاقة:

إذا كنت تريد تغيير سلوك زر الطاقة، فيمكنك استخدام الرمز *#*#7594#*#*، بدلا من الاضطرار إلى الضغط على زر الطاقة، ثم الاختيار من قائمة الطاقة لإغلاق هاتفك، يتيح لك هذا الرمز إيقاف تشغيل هاتفك دون إظهار قائمة الطاقة على الإطلاق.

7. رمز عرض معلومات النظام والتخزين:

يتيح لك الرمز *#3282*727336*#، إمكانية عرض معلومات النظام والتخزين، يمكنك أيضا عرض الإحصائيات المرتبطة باستخدام البيانات بهذا الرمز، في حين أنه من الصعب محاكاة هذه البيانات، إلا أنه لا يزال من الممكن القيام بذلك. من خلال تشغيل رمز USSD هذا، يمكنك الحصول على معلومات دقيقة حول نظام أندرويد الداخلي على الجهاز والتخزين المتاح.

8. رمز تحويل المكالمات:

إذا كنت تريد معرفة ما إذا كان قد تم إعادة توجيه مكالماتك إلى رقم آخر، فاستخدم الرمز *#67#، وسيخبرك هذا ما إذا كانت إعادة توجيه المكالمات نشطة على جهازك، وسيظهر لك أيضًا الرقم الذي تتم إعادة توجيه مكالماتك إليه، في حالة إعادة توجيه المكالمات عندما يكون رقمك مشغولا أو عندما ترفض مكالمة، سيساعدك على معرفة ذلك أيضا.

9. رمز تعطيل معرف المتصل:

إذا كنت تريد الحفاظ على خصوصيتك ومنع الآخرين من معرفة متى تتصل بهم، فيمكنك تعطيل معرف المتصل الخاص بك باستخدام هذا الرمز *31#، وفي حال كنت ترغب في إعادة تمكين معرف المتصل، فما عليك سوى إضافة الرمز مرة أخرى على هاتفك وستظهر لك رسالة توضح ما إذا تم تمكين الخدمات أو تعطيلها في كل مرة تقوم فيها بإضافتها.

10. رمز تمكين انتظار المكالمات:

إذا كنت شخصا ما على اتصال دائم بالمكالمات، فقد يكون انتظار المكالمة هو ما تبحث عنه، مع خيار انتظار المكالمة، يمكنك تلقي مكالمة واردة ثانية عن طريق وضع مكالمتك الأولى في الانتظار، في الواقع، في بعض الحالات، قد تتمكن أيضا من التبديل بين المكالمات، ما عليك سوى كتابة الرمز *43#، في برنامج الاتصال وسيتم تمكين الخدمة على هاتفك.