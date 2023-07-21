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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منافس الزمالك.. ساديو ماني يوفق على الانتقال إلى النصر السعودي

ساديو ماني
ساديو ماني

أكد تقرير صحفي، أن النجم السنغالي ساديو ماني، لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني، وافق مبدئيا على الانضمام إلى نادي النصر السعودي، خلال الصيف الحالي.


وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن ماني وافق مبدئيا على الانضمام للنصر السعودي.
وأضافت، أن صفقة انضمام ماني إلى النصر السعودي، لم تحسم بشكل  نهائي حتى الآن.

ويشارك نادي النصر في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية التي تستضيفها السعودية، حيث يتواجد الفريق في المجموعة الثالثة إلى جانب الشباب والزمالك والاتحاد المنستيري التونسي.

ويلتقي فريق النصر السعودي مع نظيره الزمالك يوم 3 أغسطس المقبل.

ماني النصر بايرن ميونخ ساديو ماني الزمالك بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية

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