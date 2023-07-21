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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

تتجاوز 19%.. سويلم يتابع الموقف التنفيذي لمشروع مجموعة قناطر ديروط الجديدة

صدى البلد

تلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري تقريراً من  المهندس إيهاب الجوهري رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى يستعرض الموقف التنفيذي لمشروع مجموعة قناطر ديروط الجديدة.

وصرح الدكتور سويلم أن نسبة تنفيذ المشروع حتى تاريخه تتجاوز 19% وهى تتجاوز البرنامج الزمنى المقرر ، مشيراً إلى أنه فيما يخص الموقف التنفيذي بقنطرة فم بحر يوسف .. فإنه جارى العمل في تنفيذ الخرسانات بالقنطرة ، وذلك بعدما تم الانتهاء من تنفيذ كافة الخوازيق الخرسانية المسلحة لأساسات القنطرة وتركيب الستائر المعدنية المزدوجة والقاطعة للسد المؤقت وتجفيف حفرة الإنشاء.

وفيما يخص إنشاء قنطرة حجز الإبراهيمية .. فإنه جارى أعمال الردم لتنفيذ السد المؤقت تمهيداً للبدء في الإنشاء.

وفيما يخص قنطرة فم الديروطية .. فقد تم صب بلاطة الكوبرى ، وجارى الردم حول القنطرة كما تم نهو تصنيع البوابات بمعرفة أحد الشركات المحلية  ، ويجرى التجهيز لتركيب بوابات القنطرة ، وجاري عمل اختبارات تحميل لسقف قنطرة الديروطية.

 

هذا وتجرى أعمال اختبارات الجودة اللازمة للخلطات الخرسانية المستخدمة في كافة العناصر ، كما يجرى تصنيع بوابات القناطر الكبيرة (فم بحر يوسف – حجز الإبراهيمية) في اليابان ، وتصنيع بوابات القناطر الصغيرة (البدرمان - الديروطية - أبو جبل - إيراد الدلجاوي – الساحلية) فى مصر ، مع إستخدام أحدث التكنولوجيا اليابانية فى أعمال تصميم وتنفيذ البوابات بما يضمن تحقيق دقة عالية فى عملية التحكم وتوزيع المياه.

مجموعة المشروعات الكبرى

جدير بالذكر أن هذا المشروع الهام يُعد ضمن مجموعة المشروعات الكبرى التى تقوم بها الوزارة بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف محافظات الجمهورية ، ويهدف لتحسين عملية الرى في زمام ١.٦٠ مليون فدان فى خمس محافظات بالصعيد هى (أسيوط - المنيا - بني سويف - الفيوم - الجيزة) ، وتوفير منظومة متطورة للتحكم فى تصرفات الترع التى تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس بالإضافة لعمل كوبري علوي .

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وزير الموارد المائية والرى قناطر ديروط الجديدة نسبة تنفيذ المشروع قنطرة حجز الإبراهيمية قنطرة فم الديروطية

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