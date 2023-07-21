حلم كولر يتبخر.. قرار صادم ينهي آمال الأهلي في صفقة الموسم

كشف تقرير صحفي، عن مفاجأة صادمة بشأن فرص النادي الأهلي في التعاقد مع البرازيلي جوستافو سوزا، مهاجم فريق، جيونبك هيونداي الكوري الجنوبي، خلال الصيف الحالي.

ورغم تأكيد عدد من التقارير الصحفية، اقتراب الأهلي بقوة من حسم صفقة جوستافوز سوزا، إلا أن موقع “chosun” الكوري الجنوبي، أن المهاجم البرازيلي مستمر مع نادي جيونبك هيونداي، ولا يوجد نية لرحيله في ظل البطولات التي ينافس عليها ناديه محليا وقاريا.

وكان الأهلي حاول ضم جوستافو سوزا في الشتاء الماضي، بطلب من السويسري مارسيل كولر، لكن التفاصيل المالية أوقفت الصفقة.

أرقام جوستافو سوزا



ومنذ انضمامه إلى نادي جيونبك هيونداي، خاض جوستافو سوزا 127 مباراة في جميع المسابقات، سجل 52 هدف، وصنع 16 تمريرة حاسمة.

وخلال الموسم الحالي، خاض جوستافو سوزا 20 مباراة بقميص ناديه الكوري، سجل 6 أهداف، ولم يصنع أي هدف.

وإجمالا خلال مسيرته الكروية، خاص المهاجم البرازيلي صاحب الـ29 عاما، 265 مباراة، سجل 86 هدفا وصنع 21.

وتبلغ القيمة التسويقية للبرازيلي جوستافو سوزا 900 ألف يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.