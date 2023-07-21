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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أزمة جديدة| توقفات الأهلي ومنتخب مصر تهدد الدوري الجديد.. وهذا موقف الرابطة

النادي الاهلي
النادي الاهلي

تواجه رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب ورطة حقيقية فى بطولة الدوري الممتاز الموسم القادم بعد الإعلان عن انطلاق النسخة القادمة منتصف شهر سبتمبر المقبل.

تكمن الأزمة بعد إعلان رابطة الأندية المحترفة عن بدء منافسات بطولة الدوري الجديد منتصف شهر سبتمبر القادم وينتهي في شهر يونيو من العام القادم.
وقال مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة أن الأندية المصرية ترغب في استمرار الدوري الموسم المقبل بنفس شكل الموسم الحالي وبنظامه الطبيعي.

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التوقفات تنذر بفشل انتظام الدوري الجديد 

وتابع: الدوري الموسم القادم يواجه توقفات دولية كثيرة تؤثر على استمراره بشكل طبيعي وسوف تبدأ منافساته بعد التوقف الدولي في شهر سبتمبر القادم. 

أضاف: الدوري الجديد يواجه حسب الأجندة الدولية للمنتخبات الوطنية توقفاً دوليا في شهرأكتوبر خلال الفترة من 9 الى 17

واستطرد: الدوري الجديد يواجه بعدها العديددمن التأجيلات بسبب مشاركة النادي الأهلي في دوري السوبر الأفريقي من 20 أكتوبر حتي شهر نوفمبر القادم. 

وتابع: الدوري الموسم القادم يمر بفترة توقف دولي خاصة بالمنتخبات الوطنية في شهر نوفمبر خلال الفترة من 13 الى 21 يستلزم معها إيقاف المسابقة المحلية.

وأكمل: الدوري الجديد سيكون هناك العديد من تأجيلات المباريات نظرا لمشاركة النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية في خلال شهر ديسمبر القادم.

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وقال: مسابقة الدوري الموسم القادم الموسم سوف تضطر ادارة المسابقات الي تأحيل مباريات الأهلي وبيراميدز نظرا لمشاركة الفريقين بطولة دوري أبطال أفريقيا إضافة الي مشاركة الزمالك وفيوتشر لبطولة الكونفدرالية.

وأشار إلى أن هناك توقف دولي في شهر مارس القادم للمنتخبات الوطنية يتم خلاله ايقاف الدوري الجديد لافتا الي أنه يعقبه توقف آخر بسبب كأس السوبر المصري بمشاركة أربع أندية في الأمارات ثم بعدها توقف دولي في شهر يونيو القادم خاص بالمنتخبات الوطنية. 

شدد المصدر على أن استمرار الدوري بنظامه الحالي ينذر بفشل ذريع في الموسم المقبل مشيرا الي ضرورة بحث إدارة المسابقات عن حلول مبكرة لمواجهة تلك المعضلة. 

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عامر حسين: كأس مصر يستكمل في الموسم الجديد 
 

قال عامر حسين: “سؤال صعب عن استكمال كأس مصر في الموسم القادم لأن الكاف وضع بعض جداول المباريات، منها ”السوبر الأفريقي، ومباريات البطولات القارية"، وتم تغيير موعد السوبر بين الأهلي واتحاد العاصمة إلى 1 سبتمبر، والاتحاد العربي قام بتغيير مواعيد البطولة العربية، والفيفا قام بتغيير موعد مونديال الأندية أيضا بمشاركة الأهلي".

وأكمل: "الجماهير تحملني مسؤولية وقوع الزمالك مع بيراميدز في نصف نهائي الكأس، ودائما نحن مرتبطين بعوامل خارجية في تحديد مواعيد البطولات، خاصة في ظل تعديلات الكاف والفيفا على مواعيد المباريات".

واختتم عامر حسين تصريحاته قائلا: "سيتم إيقاف كأس مصر على مباريات نصف النهائي، وسيتم استكماله؛ بعد انطلاق الموسم الجديد، بالدوري الموسم المقبل ينطلق في النصف الثاني من شهر سبتمبر، وما حدث هذا الموسم، إنجاز، فقد خضنا بطولتين للسوبر المحلي، ولعبنا وقت كأس العالم في قطر". 
 

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