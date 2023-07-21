حائط الدفاع عن مصر| جبر يهنئ الإعلاميين بذكرى البث الأول لإرسال التليفزيون

قدم الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام التهنئة لـ الإعلاميين فى عيد التليفزيون، وقال: أهنئ زملائي الإعلاميين بمناسبة عيد التلفزيون والذي جاء مع انطلاق البث الأول للإرسال التليفزيوني في مصر مساء 21 يوليو عام 1960.

وأضاف جبر “أشيد بدور التليفزيون المصري الذى يتبنى منذ نشأته القضايا الوطنية وتأثيره الكبير في المحيط العربي وكان مواكبًا لجميع الأحداث التي شهدتها المنطقة ، وتقديم أسماء لامعة من المبدعين فى مجال الاعلام ، كأحد روافد المهمة للقوة الناعمة المصرية”.

وأضاف: وبهذه المناسبة اقدم التهنئة أيضا للإعلام المصري بكافة روافده ووقوفه كحائط قوى للدفاع عن الدولة المصرية، وتبنى قضاياها فى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، ونشر الوعى وحماية المجتمع من الشائعات، وبث تقافة الوسطية والتنوير والاعتدال، وترسيخ قيم المواطنة، وإعلاء قيم التسامح والتعايش وقبول الآخر واحترام الأديان والمعتقدات لكافة الفئات، وينقل بحيدة وموضوعية وشفافية ما يجرى الآن إنجازات علو ارض مصر فى حماية شعب مستنير ولديه درجات عالية من الوعي والاستنارة.