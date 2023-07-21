عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حائط الدفاع عن مصر| جبر يهنئ الإعلاميين بذكرى البث الأول لإرسال التليفزيون

الكاتب الصحفي كرم
الكاتب الصحفي كرم جبر

قدم الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام التهنئة لـ الإعلاميين فى عيد التليفزيون، وقال: أهنئ زملائي الإعلاميين بمناسبة عيد التلفزيون والذي جاء مع انطلاق البث الأول للإرسال التليفزيوني في مصر مساء 21 يوليو عام 1960.

وأضاف جبر “أشيد بدور التليفزيون المصري الذى يتبنى منذ نشأته القضايا الوطنية وتأثيره الكبير في المحيط العربي وكان مواكبًا لجميع الأحداث التي شهدتها المنطقة ، وتقديم أسماء لامعة من المبدعين فى مجال الاعلام ، كأحد روافد المهمة للقوة الناعمة المصرية”.

وأضاف: وبهذه المناسبة اقدم التهنئة أيضا للإعلام المصري بكافة روافده ووقوفه كحائط قوى للدفاع عن الدولة المصرية، وتبنى قضاياها فى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، ونشر الوعى وحماية المجتمع من الشائعات، وبث تقافة الوسطية والتنوير والاعتدال، وترسيخ قيم المواطنة، وإعلاء قيم التسامح والتعايش وقبول الآخر واحترام الأديان والمعتقدات لكافة الفئات، وينقل بحيدة وموضوعية وشفافية ما يجرى الآن إنجازات علو ارض مصر فى حماية شعب مستنير ولديه درجات عالية من الوعي والاستنارة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد تحذر ونداء عاجل من الصحة.. ماذا يحدث يومي الإثنين والأربعاء المقبلين؟

الأهلي يتلقى صدمة قوية في صفقة الموسم .. ماذا حدث؟

أم سجدة اتطلقت.. طليقة حسن شاكوش الأولى تهاجم ريم طارق بكلمات صادمة

عرض رسمي من نادٍ يوناني| إعلامي شهير يعلن مفاجأة بشأن نجم الزمالك

أزمة جديدة| توقفات الأهلي ومنتخب مصر تهدد الدوري الجديد.. وهذا موقف الرابطة

نطّ من البلكونة | فتح تحقيق عاجل في جريمة خطف بكرداسة

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس.. وتنبيه عاجل من التعليم

الفلسفة حلوة.. خالد الغندور يوجه رسالة نارية إلى عدلي القيعي

موضوعات متعلقة

سرقة واعتداء وحشي.. دوناروما يتعرض لسطو مرعب في باريس

سامي مغاوري: بستمتع بالعمل مع الفنانين الشباب

سامي مغاوري: نبيل الألفي هو من قدمني في صغري للمسرح القومي

مصادر: تيكيت مارشيه لم تحصل على الموافقات المطلوبة لإقامة حفل ترافيس سكوت

هبة عبد العزيز: فكرة الصالون الثقافي عادت للتقهقر بعد أحداث ثورة يناير

أحمد الخربوطلي: صدور قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي يوفر حياة كريمة للمصريين

القس أندريه زكي: التحالف الوطني يقوم بخدمة الأسر الأكثر احتياجًا ومساندة الدولة المصرية

جامعة القاهرة تكرم الزميلة مريم عزت.. صور

ترشيحاتنا

نتيجة الثانوية العامة 2023.. التعليم: التصحيح لسه شغال واحذروا التسريبات الخاطئة

دعاء أول جمعة من محرم ساعة الاستجابة.. التمسه بـ 15 كلمة مجربة

زملكاوي جديد.. الأهلي يصارع 4 أندية عربية على ضم أشرف بن شرقي

سقط من فوق السقالة.. وفاة مصري أثناء العمل بالكويت

الأمم المتحدة: انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب رفع أسعار الغذاء عالميا

عايز أتجوزها |دخول صادم لـ صاحب واقعة الكشري في أزمة شاكوش وطليقته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل الإصابة بمرض الزهايمر مرتبطة بالوراثة؟.. مفاجأة صادمة

طريقة عمل بسيمة بالبرتقال وجوز الهند.. بأسهل الخطوات

بنت نمبر وان تشعل السوشيال ميديا.. ماذا فعلت حنين محمد رمضان؟

نشرة المرأة والصحة|مشروب رخيص يحمي الكلى من الأمراض .. تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فستان نانسي عجرم

فيديو

بسبب مدارس الغش الجماعي.. رسوب طلاب كليتي طب قنا وأسيوط.. ما القصة؟

فقعوا عيني عشان بعمل شغلي.. كواليس اعتداء سيدتين علي ممرضة بالضرب والسحل

الكهرباء تكشف عن موعد وقف انقطاع التيار.. فيديو

تحذير هام لـ طلاب الثانوية العامة من الوقوع في هذه الأخطاء.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدى أبوزيد يكتب: الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية

نجاة عبدالرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : مهرجان العلمين الجديدة

الدكتور صابر حارص يكتب: في الهجرة تتجلى تسعة معان

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

اﻟﻤﺰﻳﺪ