عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأمم المتحدة: انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب رفع أسعار الغذاء عالميا

روزماري ديكارلو،
روزماري ديكارلو، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة

قالت روزماري ديكارلو، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، اليوم الجمعة، إن الأمين العام أنطونيو جوتيريش أعرب عن أسفه لانسحاب روسيا من اتفاق الحبوب.

 

وأكدت "ديكارلو"، خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب، عرضتها قناة «القاهرة الإخبارية»، أن انسحاب موسكو من اتفاق الحبوب رفع أسعار الغذاء بالعالم، كما حذرت من أن هجمات روسيا على أوكرانيا تؤثر على الأمن الغذائي العالمي، وأن زرع ألغام في البحر الأسود يشكل خطرًا على الملاحة البحرية. لافتة إلى أن روسيا تتعمد تدمير وقصف موانئ الحبوب الأوكرانية.

 

الألغام الأرضية ما زالت تمثل خطرًا

وذكرت وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام، أن الأطفال في أوكرانيا يتضررون بسبب الانتهاكات الروسية، وأن تدمير سد كاخوفكا خلف آثارًا إنسانية وبيئية طويلة الأمد، مشيرة إلى أن الألغام الأرضية ما زالت تمثل خطرًا أمنيًا على المدنيين بأوكرانيا، وأن المنظمة الأممية بذلت جهودًا كبيرة لحماية 3.5 مليون شخص من الألغام.

الأمم المتحدة روسيا الحبوب اتفاق الحبوب الغذاء أسعار الغذاء عالميا روزماري ديكارلو مجلس الأمن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد تحذر ونداء عاجل من الصحة.. ماذا يحدث يومي الإثنين والأربعاء المقبلين؟

الأهلي يتلقى صدمة قوية في صفقة الموسم .. ماذا حدث؟

أم سجدة اتطلقت.. طليقة حسن شاكوش الأولى تهاجم ريم طارق بكلمات صادمة

عرض رسمي من نادٍ يوناني| إعلامي شهير يعلن مفاجأة بشأن نجم الزمالك

أزمة جديدة| توقفات الأهلي ومنتخب مصر تهدد الدوري الجديد.. وهذا موقف الرابطة

نطّ من البلكونة | فتح تحقيق عاجل في جريمة خطف بكرداسة

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس.. وتنبيه عاجل من التعليم

الفلسفة حلوة.. خالد الغندور يوجه رسالة نارية إلى عدلي القيعي

ترشيحاتنا

نتيجة الثانوية العامة 2023.. التعليم: التصحيح لسه شغال واحذروا التسريبات الخاطئة

دعاء أول جمعة من محرم ساعة الاستجابة.. التمسه بـ 15 كلمة مجربة

زملكاوي جديد.. الأهلي يصارع 4 أندية عربية على ضم أشرف بن شرقي

سقط من فوق السقالة.. وفاة مصري أثناء العمل بالكويت

الأمم المتحدة: انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب رفع أسعار الغذاء عالميا

عايز أتجوزها |دخول صادم لـ صاحب واقعة الكشري في أزمة شاكوش وطليقته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل الإصابة بمرض الزهايمر مرتبطة بالوراثة؟.. مفاجأة صادمة

طريقة عمل بسيمة بالبرتقال وجوز الهند.. بأسهل الخطوات

بنت نمبر وان تشعل السوشيال ميديا.. ماذا فعلت حنين محمد رمضان؟

نشرة المرأة والصحة|مشروب رخيص يحمي الكلى من الأمراض .. تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فستان نانسي عجرم

فيديو

بسبب مدارس الغش الجماعي.. رسوب طلاب كليتي طب قنا وأسيوط.. ما القصة؟

فقعوا عيني عشان بعمل شغلي.. كواليس اعتداء سيدتين علي ممرضة بالضرب والسحل

الكهرباء تكشف عن موعد وقف انقطاع التيار.. فيديو

تحذير هام لـ طلاب الثانوية العامة من الوقوع في هذه الأخطاء.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدى أبوزيد يكتب: الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية

نجاة عبدالرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : مهرجان العلمين الجديدة

الدكتور صابر حارص يكتب: في الهجرة تتجلى تسعة معان

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

اﻟﻤﺰﻳﺪ