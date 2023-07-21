نسخة محرفة من المصحف.. الكشف عن أسباب إنشاء عبد الناصر لإذاعة القرآن الكريم

قال اللواء الدكتور صفوت الديب، الرئيس الأسبق لأكاديمية ناصر العسكرية، إن الزعم الراحل جمال عبدالناصر أنشأ إذاعة القرآن الكريم وطور جامعة الأزهر.

وأضاف اللواء الدكتور صفوت الديب، الرئيس الأسبق لأكاديمية ناصر العسكرية، خلال حواره مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "عبدالناصر أمر بإنشاء إذاعة القرآن الكريم عندما ذهب له الشيخ محمود الحصري مع عبدالقادر حاتم وعرض عليه نسخة محرفة من المصحف، فأمر في نفس اللحظة بإنشاء إذاعة القرآن الكريم".

وأشار اللواء الدكتور صفوت الديب، الرئيس الأسبق لأكاديمية ناصر العسكرية: "الرئيس جمال الناصر أمر بتسجيل القرآن الكريم كاملا بصوت الشيخ محمود الحصري وذلك بعد إنشاء إذاعة القرآن الكريم".

وأوضح اللواء الدكتور صفوت الديب، الرئيس الأسبق لأكاديمية ناصر العسكرية، أن مصر شهدت أزمة في اللحوم حيث زادت الأسعار، وشهد سوق الألبان ارتفاعا نتيجة التضخم في فترة الستينات، لذا قرر عبدالناصر تغير الحكومة من أجل الحد من التضخم والسيطرة على الوضع اقتصاديا.