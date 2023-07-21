الزمالك يكشف حقيقة تلقي أحمد فتوح عرضًا من نادٍ يوناني

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن حقيقة وجود عرض رسمي من نادي باناثينايكوس اليوناني لضم اللاعب أحمد فتوح الظهير الأيسر لنادي الزمالك بداية من الموسم المقبل.

وأكد المصدر أن نادي الزمالك لم يتلق أي عروض لضم اللاعب حتى الآن وأن فتوح مستمر مع النادي ، وسيجدد عقده في أقرب وقت.

وأشار المصدر أن تجديد فتوح سوف يتم عقب الانتهاء من ملف إيقاف القيد بسبب سبورتنج لشبونة وأزمة اتشمبونج وأن تجديد عقد اللاعب مسألة وقت واللاعب سيدخل الموسم الجديد بعد تجديد عقده مع الزمالك.

وشدد المصدر أن فتوح ليس لديه اي علم عن هذا العرض وأنه كان في اجازه وفي طريقه للعودة للانتظام غدا السبت في التدريبات استعداد للبطولة العربية والتي تقام في السعوديه نهاية يوليو الجاري