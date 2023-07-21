الوداد المغربي يخطف صفقة الزمالك رسميا.. تفاصيل

أعلن نادي الوداد المغربي، تعاقده رسميًا مع الظهير الأيسر الجزائري إلياس شتي، في صفقة انتقال حر.



ونشر الحساب الرسمي صورة للاعب الجزائري بقميص نادي الوداد متمنيًا له التوفيق مع عائلته الجديدة (الوداد).



ووقع إلياس شتي مع الوداد المغربي على عقد يمتد لمدة 3 سنوات مقبلة.



اللاعب البالغ من العمر 28 سنة، كان قد خاض تجربة في كل من شبيبة القبائل الجزائري، الترجي التونسي، وأنجيه الفرنسي.



إلياس شتي يصدم الزمالك وينضم إلى الوداد



يُذكر أن بعض التقارير قد أشارت مؤخرًا إلى رغبة نادي الزمالك، في ضم الجزائري إلياس شتي، قبل أن يقرر الانضمام إلى الوداد.