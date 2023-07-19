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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد انسحاب الزمالك.. الوداد المغربي يدخل في صراع التعاقد مع بن شرقي

صدى البلد

كشفت تقارير صحفية، عن دخول نادي الوداد البيضاوي المغربي، في صراع التعاقد مع اللاعب أشرف بن شرقي، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.


وكان الجزيرة الإماراتي قد أعلن فسخ تعاقده مع المغربي بن شرقي بالتراضي، ورحيله عن صفوف الفريق الأول.


ووفقًا لموقع "إنفو سبورتس" المغربي فإن فرص عودة بن شرقي إلى الوداد المغربي تزايدت بعد خطوة الزمالك، بالانسحاب من الصفقة.


ونقل التقرير المغربي تصريحات مسئولي الزمالك بعدم قدرة النادي على ضم بن شرقي بسبب المشاكل المادية.


الوداد يدخل صراع التعاقد مع بن شرقي


واختتم أن الوداد دخل في صراع مباشر للتعاقد مع بن شرقي خلال الانتقالات الجارية.

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