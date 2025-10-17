محافظ أسيوط يوجه بتطوير الوحدة الشاملة لرعاية الأطفال بمدينة الفتح

تفقد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، الوحدة الشاملة لرعاية الأطفال بمدينة الفتح، ضمن جولاته الميدانية لمتابعة أوضاع الأطفال الأحداث والاطمئنان على حصولهم على حقهم في التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية الشاملة، وتقديم أفضل الخدمات لهم في بيئة آمنة ومتكاملة.

رافق المحافظ خلال الجولة كل من حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وأحمد عبد الحكيم رئيس مركز ومدينة الفتح، وأمل جميل مدير العلاقات العامة والمتابعة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والدكتورة سعدية نور الدين رئيس مجلس إدارة جمعية أحلام الغد، ومحمد خضير مدير الوحدة الشاملة لرعاية الأطفال.

تدريب مهني يساعد الأطفال على اكتساب مهارات

وتفقد المحافظ أقسام الوحدة المختلفة، التي تضم ورش النجارة، والحدادة، ودهان الموبيليات، والدوكو، والاستورجي، مشيدًا بما تقدمه من تدريب مهني يساعد الأطفال على اكتساب مهارات عملية تؤهلهم للاندماج في المجتمع مستقبلاً، كما تابع الحالة الإنشائية للوحدة، ووجه بسرعة تنفيذ أعمال التطوير ورفع الكفاءة لتحسين بيئة الإقامة والتدريب.

كما زار المحافظ مزرعة المؤسسة التي تضم أشجار المانجو والجوافة واليوسفي والليمون والموز، ووجه بزراعة أشجار التوت ذات الأغصان الكثيفة لتغذية دودة القز وإنتاج الحرير، دعمًا لفكرة المشروعات الصغيرة المنتجة داخل المؤسسة.

واطمأن اللواء هشام أبو النصر خلال جولته على أوضاع الأطفال المقيمين بقسمي الإيداع والملاحظة، والبالغ عددهم 20 طفلًا، متابعًا مستوى الرعاية الاجتماعية والنفسية المقدمة لهم، ومؤكدًا على أهمية توفير بيئة إنسانية قائمة على الاحترام والرعاية، مع التركيز على التعليم والتأهيل النفسي والاجتماعي.

وشدد المحافظ على ضرورة تنمية روح الانتماء والولاء للوطن لدى الأطفال، من خلال البرامج التربوية والتثقيفية، مشيرًا إلى أن تعليم السلوكيات الإيجابية وتدريب الأطفال على مهارات الحياة يمثلان خطوة أساسية لإعادة دمجهم في المجتمع بشكل بناء.

وأوضح أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بفئة الأطفال من نزلاء دور الرعاية، وتعمل على توفير جميع سبل الدعم لضمان نشأتهم في بيئة صحية وآمنة تمكنهم من بناء مستقبل أفضل لأنفسهم ولمجتمعهم.