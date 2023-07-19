بعد خسارة لقب إفريقيا.. رحيل 14 لاعبا عن الوداد المغربي

كشفت تقارير صحفية، عن رحيل 14 لاعبا من صفوف فريق الوداد المغربي، خلال الميركاتو الصيفي الحالية.

ووفقًا لصحيفة "المنتخب المغربية" فإن نادي الوداد الرياضي قرر رحيل 14 لاعبًا في لائحة الانتقالات خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

رحيل 14 لاعب عن الوداد

وأضافت الصحيفة أن اللاعبين الذين سيرحلون عن الوداد هم طه مريد، يانيس حنين، عماد الخنوس، حميد أحداد، جلال الداودي، بديع أووك منصف اشراشم، سامي العنابي، كارتيي ديمبيلي، حمزة ايت علال، مؤيد اللافي، صلاح الدين بن يشو، شعيب فيدي ورضا الجعدي.



واختتمت أنه من المنتظر أن تعرف هذه اللائحة إضافة أسماء أخرى ستغادر الوداد بعد أن وضعها المدرب الجديد عادل رمزي الذي تعاقد معه الوداد في لائحة المغادرين.

يُذكر أن الوداد المغربي قد خسر بطولة دوري أبطال إفريقيا أمام النادى الأهلى كما خسر الدوري والكأس على المستوى المحلي في الموسم المنتهي.