استعدادًا لدوري السوبر الأفريقي.. الوداد يتعاقد مع 6 لاعبين جدد

تعاقد نادي الوداد الرياضي المغربي مع 6 لاعبين، استعدادًا لبطولة دوري السوبر الإفريقي، بمشاركة الأهلي.

وتنطلق بطولة دوري السوبر في 20 أكتوبر المقبل بمشاركة 8 فرق، يأتي على رأسها الأهلي وصن داونز والوداد والترجي.

وتعاقد نادي الوداد المغرب مع 6 لاعبين في الميركاتو الصيفي الجاري، هم كريم أيت محمد والمهدي مفتاح والجزائريين إلياس شتي وزكريا الدراوي ومنتصر الهتيمي، وأسامة محروس.



ونجح في الإبقاء على عدة لاعبين في صفوف الفريق أبرزهم يحيى جيران.



يُذكر أن الوداد المغربي قد فشل في التتويج ببطولتي دوري أبطال إفريقيا والدوري المغربي، في الموسم الماضي.