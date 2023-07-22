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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

خصم 26% على هاتف سامسونج جالاكسي A54 ثنائي الشريحة

Samsung Galaxy A54
Samsung Galaxy A54

 

تتسابق مواقع التجارة الإلكترونية فيما بينها لتقديم منتجاتها بأسعار تنافسية مع إتاحة عروض بين الحين والآخر وتقديم خطط للتقسيط المريح أحيانا وبالتالي يكون شراء الأجهزة باهظة الثمن أسهل وأبسط.

من ضمن العروض القوية ، خصم يصل إلى 26% على هاتف  سامسونج  جالاكسي A54  متوسط المدى المعروض حاليا على إحدى منصات التجارة الرقمية بسعر 13,599.00 جنيه فقط وذلك مع إصدار الذاكرة العشوائية وسعة التخزين 8GB Ram -128GB ثنائي الشريحة و داعم حتى شبكات الجيل الخامس 5G، إليك في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن مواصفات الهاتف.

Samsung Galaxy A54

مواصفات Samsung Galaxy A54

نجد أن  سامسونج  معزز بشاشة عرض نوعها Super AMOLED حجمها 6.4 بوصة، تقدم درجة وضوح 1080x2340 بكسل وكثافة بكسلات 403 نقطة لكل بوصة مع نسبة شاشة إلى هيكل 82.9%، معدل تحديث 120 هرتز، درجة سطوع قصوى 1000 شمعة لكل متر مربع، مع زجاج واقي من Corning Gorilla Glass 5

Samsung Galaxy A54

يتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج Exynos 1380 بدقة تصنيع 5 نانومتر، ثماني النوى بتردد ميقاتي أقصى 2.4  جيجاهرتز، وشريحة معالجة رسوميات جرافيك Mali-G68 MP5 كل ذلك يعمل جنبا إلى جنب مع ذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت رام وسعة تخزين 128 جيجابايت روم، يمكن زيادتها من خلال بطاقة microSDXC

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يحزم هاتف  سامسونج  جالاكسي بطارية مدمجة غير قابلة للإزالة سعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن بسرعة 25 وات، ونظام التشغيل أندرويد 13 الذي يعمل بالتكامل مع واجهة مستخدم One UI 5.1 من "جالاكسي".

بالنسبة لإمكانيات التصوير نجد 3 كاميرات خلفية، بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل داعمة لتقنيات PDAF, OIS وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 5 ميجابكسل وكاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل. الوزن الإجمالي للجهاز 202 جرام وسمكه 8.2 ملم.

الجهاز داعم اتصالات واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct وبلوتوث 5.3, A2DP, LE وتحديد الموقع الجغرافي GPS.

سامسونج جالاكسي جالاكسي A54 سامسونج جالاكسي A54

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