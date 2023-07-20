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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سامسونج تستعد لإصدار Business من ساعة Galaxy Watch 6

سامسونج
سامسونج

تستعد شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية لإطلاق سلسلة ساعاتها الذكية الجديدة باسم  Galaxy Watch 6 ، إلى جانب أجهزتها القابلة للطي  Galaxy Z Fold 5 و Galaxy Z Flip 5 ، في حدث Unpacked القادم في 26 يوليو. 

يشير تقرير من SnoopyTech ، أحد أشهر خبراء التكنولوجيا والمعروف بتسريباته الموثوقة على تويتر ، إلى متغير جديد من ساعة  جالاكسي  ووتش 6 بخلاف نسخة الكلاسيك ذات الإطار الدوار، ستكون النسخة الجديدة باسم  جالاكسي  ووتش 6 Business Edition.

قد تصل ساعة سامسونج جالاكسي ووتش 6 Business Edition في بعض الأسواق فقط دون غيرها وحتى الآن من غير المعروف كيف ستكون مختلفة عن الإصدار القياسي، ولكن في الغالب ستكون مع استراتيجية تسويق مختلفة وتركز على أسواق بعينها دون غيرها.

سامسونج

مواصفات سلسلة Galaxy Watch 6

بناءً على تسريبات وتأكيدات من مصادر موثوقة، تم الكشف عن المواصفات الكاملة لساعة Samsung Galaxy Watch 6 و Galaxy Watch 6 Classic المقرر إطلاقها رسميا هذا الشهر. ستكون Galaxy Watch 6 ، بأحجام مختلفة حسب الإصدار، وهما 40 مم و 44 مم ، مع شاشة عرض نوعها AMOLED بدقة 432 × 432 بكسل و480 × 480 بكسل ، على التوالي.

 سيتم تجهيز الساعات الذكية جالاكسي ووتش 6 ببطارية سعتها 300 مللي أمبير في الساعة للنسخة 40 ملم وبطارية 425 مللي أمبير في الساعة للإصدار 44 ملم.

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تسريب كل مواصفات ساعة سامسونج Galaxy Watch 6

بينما ساعة جالاكسي ووتش الكلاسيك Galaxy Watch 6 Classic ستكون بأحجام 47 مم و 43 مم ، وتتميز بشاشات AMOLED بدقة 480 × 480 بكسل و 432 × 432 بكسل على التوالي، إلى جانب إطار دوار فعلي مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ. 

سيتم تشغيل كلتا الساعتين إصدار "الكلاسيك" بواسطة معالج  Exynos W930 يقترن مع ذاكرة وصول عشوائي سعتها 2 جيجابايت رام. وستشمل أيضًا أجهزة استشعار متنوعة وميزات تركز على الحالية الصحية واللياقة البدنية لمستخدميها وخيارات الاتصال مثل Wear OS و Wi-Fi و 4 G الاختياري و NFC و GPS و Bluetooth 5.3 ، بالإضافة إلى تصنيف لمقاومة الماء والغبار.

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