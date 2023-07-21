غدا انطلاق النسخة الثانية لمنتدى توظيف الشباب في الغردقة

تشهد مدينة الغردقة غدا السبت انطلاق النسخة الثانية لأول منتدى توظيفي، بمشاركة عدد كبير من الشركات والفنادق العاملة في مدينة الغردقة بمجال السياحة والفنادق والمنتجعات السياحية، وحضور عدد كبير من الشباب بمدن محافظة البحر الأحمر ومحافظات الصعيد المجاورة، تحت رعاية وزارة العمل ومحافظة البحر الأحمر وهيئة تنشيط السياحة، وغرفة شركات السياحة والسفر، والاتحاد العام لشباب الأعمال.

وأشار أمير حامد، منظم المنتدى، ، إلى انطلاق أكبر منتدى توظيف بالغردقة، بمشاركة أكثر من 30 شركة ومؤسسة ومنشأة سياحية، توفر أكثر من 300 فرصة عمل و30 منحة مجانية للشباب لتعلم برامج وكورسات اللغة الإنجليزية والبرمجة والكمبيوتر بمحافظة البحر الأحمر، وخصوصا طلاب الجامعات ليتعرفوا على متطلبات سوق العمل الحقيقة، وذلك في ضوء الاهتمام واتجاه الدولة للاهتمام بالصعيد، تحت رعاية اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

وظائف في الغردقة

وأضاف «حامد»، أن المتقدمين للوظائف ما يقرب من 5 آلاف شاب من مختلف الأعمار، موضحا أنه من خلال منتدى الوظائف «حرصنا على وجود شركات تقدم فرصا حقيقية في مختلف المجالات، والتي تناسب جميع الباحثين عن فرص عمل، سواء كانوا من أصحاب الخبرات أو حديثي التخرج أو من أصحاب المهن الحرة».

وأوضح أنه سيتم نقل الشباب من محافظات الصعيد بواسطة إحدى شركات النقل بالبحر الأحمر، وذلك لمنح شباب محافظات الصعيد الفرصة لحضور المنتدى والحصول على فرصة عمل.