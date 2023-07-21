الكهرباء تعلن موعد انتهاء أزمة انقطاع التيار.. فيديو

كشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، تفاصيل أزمة الكهرباء وأسباب انقطاع التيار، مؤكدا:" انتهاء أزمة تخفيف أحمال الكهرباء وانقطاع التيار منتصف الأسبوع المقبل.

وقال حمزة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج “الحكاية ” والمذاع عبر قناة “ام بي سي مصر”،:" هناك نقص بكمية الغاز التي تفي بالقدر المستخدم لتحمل الأحمال المتزايدة على محطات الكهرباء، لافتا إلى أن وحدات إنتاج الكهرباء كفاءتها عالية، والشبكات جيدة."

ونوه إلي أن قطع الكهرباء المستمر خلال الفترة الحالية نتيجة نقص ضغط الغاز بسبب ارتفاع الاستهلاك نتيجة الموجة الحارة، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا مع وزارة البترول للحصول على الكمية المحددة من الغاز لتوليد الكهرباء.