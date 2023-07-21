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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مطار القاهرة.. ضبط راكبين بحوزتهما مخدرات متنوعة وخنجرين

صورة من الضبطية
صورة من الضبطية

نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية، في ضبط راكب مصري بحوزته قطعتي حشيش ولفافة بها كوكايين وزجاجتين بهما سائل مخدر، كما تم ضبط راكب مصري اخر بحوزته أسلحة بيضاء.

 

الحالة الأولي كانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من ميلانو وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات بالمطار حيث تم ضبط راكب مصري بحوزته لفافة بها كمية من بودرة مخدر الكوكايين و قطعتي حشيش بوزن ٣٠ جراما وزجاجتين بهما سائل لعقار مدرج بجداول المخدرات، تم الضبط بواسطة كل من علاء عبد الرحمن خضر مأمور الجمرك و إبراهيم حسن طلحه مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ في حضور الدكتور مصطفى ابو الوفا من إدارة الامن الجمركي.

 

والحالة الثانية كانت أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من بيروت حيث استوقف أحمد صبري عطية مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه، وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من هادي أشرف مأمور الجمرك و سامح سيد رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود اجسام معدنية داخل حقائب الراكب، قام محمد يوسف محمد مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ بتكليف محمد فتح الله مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط خنجرين افاد تقرير ادارة الحماية المدنية بالمطار بانه محظور حيازتهم طبقا للقانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ وتعديلاته.


أمر رافت وهيب عازر مدير الإدارة الثالثة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٧٨ لسنة ٢٠٢٣ للراكب الأول.

 

كما أمر أحمد أبو بكر فؤاد مدير الإدارة الثانية بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٧٩ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الثاني وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الراكبين للنيابة المختصة.

 

 

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